看著很像其實很不一樣！《尹食堂》VS《姜食堂》VS《尹食堂2》

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羅英石PD的綜藝節目不斷進化中，即使是一個套路卻能變換出多重變奏，他的才華到哪兒才是盡頭？

即將到來的2018年，新年伊始的1月5日，《尹食堂2》就要開門迎客啦~第1季創下14.7%收視率的這個系列，這次在西班牙不知道會發生怎樣的故事！

而《尹食堂》的「山寨版」《新西遊記》外傳之《姜食堂》也在熱播當中，不過雖然開的都是「食堂」，可這三家食堂卻大不同。

▲因為是第一次所以很新鮮的「尹食堂」

今年3月開播的《尹食堂》嘗試了前所未有的風格，幾位明星來到外國的小島開起了小餐館，為來來往往的遊客獻上傳統的韓國美食。由羅PD和「愛將」李瑞鎮再次合作，加上「花樣爺爺」申久、「花樣姐姐」尹汝貞和好人緣女星鄭有美，五強聯手治愈所有年齡層的觀眾，熱掀YOLO（You Only Live Once）生活風尚。

在家經常做飯卻還是第一次開餐廳的社長尹汝貞、憑藉爽朗性格和可愛魅力掀起「有布利」熱潮的幫廚鄭有美、「腦性男」常務李瑞鎮、年紀雖大卻事事認真，一不小心還成為尹食堂吉祥物的「打工仔」申久，這一群人在巴厘島上和形形色色的各國背包客們一起分享美食，還有那異國醉人的美景，不煽情不做作，恰到好處地溫暖了觀眾。

▲《新西遊記》+《尹食堂》=《姜食堂》

雖然是《尹食堂》的山寨版，但《姜食堂》卻意外地給觀眾們帶去了不一樣的笑點。《姜食堂》的拍攝源於《新西遊記4》中的一個玩笑，誰知卻成真了。姜虎東率領的「妖怪組合」來到了濟州島開店。可是節目開播之前有太多的消息傳出，過度宣傳一度引發觀眾的擔憂。

然而《姜食堂》的首播卻創下了「新西遊記」系列的最高收視率5.4%。從《兩天一夜》開始就合作的姜虎東、李秀根、殷志源和「新西遊記」系列的安宰賢、宋旻浩，5個人的組合本就爆笑連連，再加上這些幾乎從不做飯的人竟然要開飯店做生意，把廚房當成戰場般拼命的模樣實在是讓人捧腹大笑。

▲大勢朴敘俊加盟的《尹食堂2》

《尹食堂》、《姜食堂》成功之後，節目組又趁熱推出了《尹食堂2》，第1季的「吉祥物」申久因工作退出，由大勢男星5朴敘俊接棒。 元氣滿滿的老么怎樣才能融入早就默契十足的尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美當中呢？ 而經過第1季的磨合，實力和默契都升級的尹汝貞等人又會有怎樣的表現呢？

《尹食堂》2號店開在了西班牙特內里費島的一個小村莊，成員們將在這個充滿中世紀氛圍的浪漫島嶼上展開一段的全新而特別的經歷。

「圖：《尹食堂》、《姜食堂》、《尹食堂2》」

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