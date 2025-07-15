姜河那特殊食癖曝光！橘子竟连皮吞下，柿子的籽都细嚼入肚

演员姜河那近日在 SBS 综艺节目《只要有空》中，坦率公开了自己独特的饮食习惯，意外成为热议话题。

最新一期节目中，姜河那与徐贤宇作为嘉宾出演，畅聊各种个人趣事。 刘演锡率先爆料姜河那惊人的饮食习惯，引发所有人的关注。 刘演锡说：「河那是什么都整个吃下去的人。」对此，姜河那爽快承认：「我连橘子都连皮一起吃。」令在场所有嘉宾都惊讶不已。

然而这只是开端。 姜河那接著分享道：「我吃完柿子后会把籽剖开，里面有一个像汤匙的东西，我每次都会吃掉。」他还笑说：「大家会觉得很奇怪吧？ 看到这个的人一定会吓一跳！」轻松预测观众的反应，让现场顿时笑成一片。



不仅如此，姜河那还以意料之外的提问让主持人刘在锡及刘演锡都陷入慌乱。 他向植物园职员接连提出「香瓜籽那么多，要一次种下去吗？」、「听说吃种子会对胃不好，是真的吗？」等天马行空的问题，令大家一头雾水。

尤其当「植物执事」刘演锡自豪地说「去年秋天种下的郁金香球根长大了，觉得很有成就感」时，姜河那竟天真地问：「郁金香汤吗？」再度引爆现场笑点。最后，连刘在锡都忍不住喊道：「河那啊，你今天到底怎么了？」让场面更加热闹。



此外，姜河那主演的新电影《84平方公尺》即将上映，影片围绕著掏空所有积蓄买房成功的「房奴禹成」展开，描述了他入住后被无法确定来源的楼层噪音所折磨，接二连三发生了一些无法预测的故事......

姜河那在片中饰演的「禹成」是一个能与年轻世代产生共鸣的角色，他以极高的投入度诠释了这个角色。 姜河那介绍说：「禹成是一个让人感到心酸的角色。 他拼命生活，拿房贷、退休金，甚至母亲的土地都押上，掏空灵魂才终於买下了公寓，之后因为莫名其妙的楼上噪音，身心逐渐衰弱下去。」引发观众对剧情更多的好奇心。 我自己在拍摄的时候也逐渐衰弱了。」回顾了当时拍摄的辛苦。

因为这部作品他全程出现在每一场戏，姜河那分享说：「每天去现场都在想，今天怎么做才能早点收工。 读剧本的时候还以为会有很多其他角色，但到现场后几乎仅自己一个人，还开玩笑地问导演『其他演员去哪了？』」分享了拍摄时的小插曲。姜河那表示：「禹成因为楼层噪音变得越来越敏感，为了呈现一个人因压力而走向极端的过程，我和导演讨论了很多。」说明了他如何一步步打造这个角色。

聚焦「楼层噪音」社会问题的《84平方公尺》将於7月18日在Netflix上线。



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