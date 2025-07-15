姜河那特殊食癖曝光！橘子竟連皮吞下，柿子的籽都細嚼入肚

演員姜河那近日在 SBS 綜藝節目《只要有空》中，坦率公開了自己獨特的飲食習慣，意外成為熱議話題。

最新一期節目中，姜河那與徐賢宇作為嘉賓出演，暢聊各種個人趣事。 劉演錫率先爆料姜河那驚人的飲食習慣，引發所有人的關注。 劉演錫說：「河那是什麼都整個吃下去的人。」對此，姜河那爽快承認：「我連橘子都連皮一起吃。」令在場所有嘉賓都驚訝不已。

然而這只是開端。 姜河那接著分享道：「我吃完柿子後會把籽剖開，裡面有一個像湯匙的東西，我每次都會吃掉。」他還笑說：「大家會覺得很奇怪吧？ 看到這個的人一定會嚇一跳！」輕鬆預測觀眾的反應，讓現場頓時笑成一片。



不僅如此，姜河那還以意料之外的提問讓主持人劉在錫及劉演錫都陷入慌亂。 他向植物園職員接連提出「香瓜籽那麼多，要一次種下去嗎？」、「聽說吃種子會對胃不好，是真的嗎？」等天馬行空的問題，令大家一頭霧水。

尤其當「植物執事」劉演錫自豪地說「去年秋天種下的鬱金香球根長大了，覺得很有成就感」時，姜河那竟天真地問：「鬱金香湯嗎？」再度引爆現場笑點。最後，連劉在錫都忍不住喊道：「河那啊，你今天到底怎麼了？」讓場面更加熱鬧。



此外，姜河那主演的新電影《84平方公尺》即將上映，影片圍繞著掏空所有積蓄買房成功的「房奴禹成」展開，描述了他入住後被無法確定來源的樓層噪音所折磨，接二連三發生了一些無法預測的故事......

姜河那在片中飾演的「禹成」是一個能與年輕世代產生共鳴的角色，他以極高的投入度詮釋了這個角色。 姜河那介紹說：「禹成是一個讓人感到心酸的角色。 他拼命生活，拿房貸、退休金，甚至母親的土地都押上，掏空靈魂才終於買下了公寓，之後因為莫名其妙的樓上噪音，身心逐漸衰弱下去。」引發觀眾對劇情更多的好奇心。 我自己在拍攝的時候也逐漸衰弱了。」回顧了當時拍攝的辛苦。

因為這部作品他全程出現在每一場戲，姜河那分享說：「每天去現場都在想，今天怎麼做才能早點收工。 讀劇本的時候還以為會有很多其他角色，但到現場後幾乎僅自己一個人，還開玩笑地問導演『其他演員去哪了？』」分享了拍攝時的小插曲。姜河那表示：「禹成因為樓層噪音變得越來越敏感，為了呈現一個人因壓力而走向極端的過程，我和導演討論了很多。」說明了他如何一步步打造這個角色。

聚焦「樓層噪音」社會問題的《84平方公尺》將於7月18日在Netflix上線。



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