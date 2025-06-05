《鬼宫》倒数两集！15集抢先看姜哲&尹甲母亲谈真心话，姜哲：像你这样很美丽

《鬼宫》明后两晚将步入结局，明晚（6日）播出之15集已释出抢先看片段。

接续14集尹甲母亲（车清华 饰）带姜哲（陆星材 饰）和汝里（苞娜／金知妍 饰）回家生活，某天晚上一同共进晚餐，姜哲看见了尹甲母亲头上戴了他买的发簪。

「奇怪吗？」尹甲母亲问。姜哲还是改不了毒舌：「还以为会像猪脖子上挂一条珍珠项炼，满适合的。」尹甲母亲则要他不要太伤心，一直没戴发簪是有理由的，因为觉得把姜哲也当自己孩子的话，会对不起小甲。



姜哲反过来安慰尹甲母亲别想太多，提到人微不足道又会做些惹人厌之事，但偶尔也会有美丽之处，如像她这样的母亲疼爱子女。姜哲讲完很尴尬，随口问问汝里去哪了、是不是重新煮饭，尹甲母亲抬头再次对他扬了扬微笑。



网友留言「小甲妈妈太伤心了ㅠㅠ」、「因为姜哲我哭了ㅠㅠ」、「是送走孩子的妈妈，姜哲很会照顾人啊」、「姜哲赶快成为人类吧」、「感同身受人类心灵的螭龙，好像快变成人类了」、「钢铁般的王（金智勋 饰）倒下了，姜哲和汝里也陷入悲伤，可是八尺鬼的攻击才刚开始……是预感到姜哲和汝里隐藏的悲伤和不安，一起度过难舍的时光吧」……等等。



《鬼宫》就在明后两晚6、7日晚间完结，究竟汝里化境中的「和姜哲过上幸福生活」能否成真呢？那八尺鬼又是如何解决？王真的失去中殿和腹中孩子了？王又该如何振作？香港观众可於Viu收看。



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