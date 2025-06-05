《鬼宮》倒數兩集！15集搶先看姜哲&尹甲母親談真心話，姜哲：像你這樣很美麗

《鬼宮》明後兩晚將步入結局，明晚（6日）播出之15集已釋出搶先看片段。

接續14集尹甲母親（車清華 飾）帶姜哲（陸星材 飾）和汝里（苞娜／金知妍 飾）回家生活，某天晚上一同共進晚餐，姜哲看見了尹甲母親頭上戴了他買的髮簪。

「奇怪嗎？」尹甲母親問。姜哲還是改不了毒舌：「還以為會像豬脖子上掛一條珍珠項鍊，滿適合的。」尹甲母親則要他不要太傷心，一直沒戴髮簪是有理由的，因為覺得把姜哲也當自己孩子的話，會對不起小甲。



姜哲反過來安慰尹甲母親別想太多，提到人微不足道又會做些惹人厭之事，但偶爾也會有美麗之處，如像她這樣的母親疼愛子女。姜哲講完很尷尬，隨口問問汝里去哪了、是不是重新煮飯，尹甲母親抬頭再次對他揚了揚微笑。



網友留言「小甲媽媽太傷心了ㅠㅠ」、「因為姜哲我哭了ㅠㅠ」、「是送走孩子的媽媽，姜哲很會照顧人啊」、「姜哲趕快成為人類吧」、「感同身受人類心靈的螭龍，好像快變成人類了」、「鋼鐵般的王（金智勳 飾）倒下了，姜哲和汝里也陷入悲傷，可是八尺鬼的攻擊才剛開始……是預感到姜哲和汝里隱藏的悲傷和不安，一起度過難捨的時光吧」……等等。



《鬼宮》就在明後兩晚6、7日晚間完結，究竟汝里化境中的「和姜哲過上幸福生活」能否成真呢？那八尺鬼又是如何解決？王真的失去中殿和腹中孩子了？王又該如何振作？香港觀眾可於Viu收看。



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