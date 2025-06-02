新婚曹宝儿无野心无压力演出《吞金》 不担心婚后受限，不忘初心投入所有角色演出

演员曹宝儿婚后迎来人生的转捩点，为大家送上了精彩作品《吞金》，她提到自己已经很长一段时间没有出席公开场合以及访谈，而《吞金》是已经完成拍摄一段时间的作品，到公开的这一天已经过了很长一段时间，让她心中一直觉得有著叫做《吞金》的孩子，终於能够公开了。

曹宝儿表示，去年5月左右就完成《吞金》的拍摄，大约拍摄了8个月的时间，算是相当长。并且她笑说拍摄时自己还是未婚，但本剧公开的时候她已成为人妻，对她来说也像是开启了人生的第二幕。关於去年在外界看来是突如其来的发表了婚讯，不过其实曹宝儿与先生已经认识多年，她原本就希望走入家庭，只是因为工作不停地将日期往后延。



《吞金》是曹宝儿久违的再度演出古装剧，并且深深地被古装剧给迷住了，甚至说希望能够再演出历史剧，在本次《吞金》的剧情中，比起华丽的古装动作戏码，本次曹宝儿在剧中的感情戏演出更加令人赞赏，而她相当谦虚地觉得自己在古装剧的表现仍有不足，期待日后能够表现得更好。



今年曹宝儿已经迎来出道13周年，她表示自己始终没有忘记初心，虽然一路走来总有感到辛苦以及疲惫的时候，不过她希望自己能够一一克服。她表示自己相当喜爱《吞金》中「缺离」的这个角色，在本剧拍摄的8个月期间，虽然移动的时间很长但曹宝儿却未因此感到疲倦，因为她认为拍摄过程相当有趣，当她一到现场换上了「缺离」的服装，立即投入情感，让她觉得相当有意思，还想继续拍下去。



虽然有人说演员在婚后所接到的角色可能受限，不过曹宝儿并不介意，她觉得自己比较年轻的时候想尽可能地向前跑，而现在的她反而希望保留一些余裕，放下压力退一步生活，尽自己所能在范围内做好，开心地完成工作，也欣然接受工作的成果，看来婚后的她想法变得更加豁达。

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