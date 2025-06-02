新婚曹寶兒無野心無壓力演出《吞金》 不擔心婚後受限，不忘初心投入所有角色演出

演員曹寶兒婚後迎來人生的轉捩點，為大家送上了精彩作品《吞金》，她提到自己已經很長一段時間沒有出席公開場合以及訪談，而《吞金》是已經完成拍攝一段時間的作品，到公開的這一天已經過了很長一段時間，讓她心中一直覺得有著叫做《吞金》的孩子，終於能夠公開了。

曹寶兒表示，去年5月左右就完成《吞金》的拍攝，大約拍攝了8個月的時間，算是相當長。並且她笑說拍攝時自己還是未婚，但本劇公開的時候她已成為人妻，對她來說也像是開啟了人生的第二幕。關於去年在外界看來是突如其來的發表了婚訊，不過其實曹寶兒與先生已經認識多年，她原本就希望走入家庭，只是因為工作不停地將日期往後延。



《吞金》是曹寶兒久違的再度演出古裝劇，並且深深地被古裝劇給迷住了，甚至說希望能夠再演出歷史劇，在本次《吞金》的劇情中，比起華麗的古裝動作戲碼，本次曹寶兒在劇中的感情戲演出更加令人讚賞，而她相當謙虛地覺得自己在古裝劇的表現仍有不足，期待日後能夠表現得更好。



今年曹寶兒已經迎來出道13周年，她表示自己始終沒有忘記初心，雖然一路走來總有感到辛苦以及疲憊的時候，不過她希望自己能夠一一克服。她表示自己相當喜愛《吞金》中「缺離」的這個角色，在本劇拍攝的8個月期間，雖然移動的時間很長但曹寶兒卻未因此感到疲倦，因為她認為拍攝過程相當有趣，當她一到現場換上了「缺離」的服裝，立即投入情感，讓她覺得相當有意思，還想繼續拍下去。



雖然有人說演員在婚後所接到的角色可能受限，不過曹寶兒並不介意，她覺得自己比較年輕的時候想盡可能地向前跑，而現在的她反而希望保留一些餘裕，放下壓力退一步生活，盡自己所能在範圍內做好，開心地完成工作，也欣然接受工作的成果，看來婚後的她想法變得更加豁達。

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