「你们喜欢我就做〜」最宠粉2PM俊昊为粉丝连跳3次「KISS」！感动直呼「这里是我下次想再来的地方」

横跨戏剧与歌唱舞台的全方位艺人2PM成员俊昊，於2月22日及23日接连两天在台北与粉丝们见面，除了带来一连串充满魅力的舞台外，俊昊也相当看重与粉丝们的互动沟通环节，尽力满足粉丝们的愿望。

穿著全身深蓝色绒质西装登场的俊昊，由楼梯高台顶端登场，由於日前他在海外演出时扭伤了脚踝，抵达台湾时在机场都还拄著拐杖走路，让粉丝们很担心，不过一开场的三首歌曲都属於魅惑曲风，由俊昊一手包办词曲创作的「Frozen Heart」、「想像」与「毒：On my mind」，舞蹈动作也并非太高强度，甚至还搭配了椅子动作演出，别具巧思。



看到与昨日一样满场的粉丝，俊昊更是请大家用尽全力呼喊他的名字，也以中文跟大家问候「大家好，我是俊昊！很高兴见到你们，有没有想我？」还开玩笑说大家应该已经听说昨日演出的火热回应，今天不知道能不能有更高分贝的尖叫声？更承诺粉丝们一定会好好学习中文，下次能够更深入跟大家沟通。



除了带来自己的好歌，俊昊更是cover了老板朴轸泳JYP的名曲「Kiss」，让粉丝们尖叫不已并且要求再看一次，俊昊二话不说马上再来一次，而全场粉丝们还更要求他来SOLO个跳，於是在没有舞群的状态下他又立刻跳了一次，於是让大家连看三次，相当满足。



除了带来歌曲，俊昊更希望能多多与粉丝们沟通，於是也有聊天互动的桥段，他依照各季节换上不同服装与配饰，摆拍可爱形象照，其中他戴上毛茸茸的耳朵还装上尾巴，搭配动物手套，摆出撒娇表情相当可爱，更说「你们喜欢我就做〜」展现超宠粉个性。现场也开放粉丝们的便利贴提问，俊昊都一一大方回应，也学会台语大喊「水啦！」相当接地气。



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