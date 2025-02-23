「你們喜歡我就做〜」最寵粉2PM俊昊為粉絲連跳3次「KISS」！感動直呼「這裡是我下次想再來的地方」

橫跨戲劇與歌唱舞台的全方位藝人2PM成員俊昊，於2月22日及23日接連兩天在台北與粉絲們見面，除了帶來一連串充滿魅力的舞台外，俊昊也相當看重與粉絲們的互動溝通環節，盡力滿足粉絲們的願望。

穿著全身深藍色絨質西裝登場的俊昊，由樓梯高台頂端登場，由於日前他在海外演出時扭傷了腳踝，抵達台灣時在機場都還拄著拐杖走路，讓粉絲們很擔心，不過一開場的三首歌曲都屬於魅惑曲風，由俊昊一手包辦詞曲創作的「Frozen Heart」、「想像」與「毒：On my mind」，舞蹈動作也並非太高強度，甚至還搭配了椅子動作演出，別具巧思。



看到與昨日一樣滿場的粉絲，俊昊更是請大家用盡全力呼喊他的名字，也以中文跟大家問候「大家好，我是俊昊！很高興見到你們，有沒有想我？」還開玩笑說大家應該已經聽說昨日演出的火熱回應，今天不知道能不能有更高分貝的尖叫聲？更承諾粉絲們一定會好好學習中文，下次能夠更深入跟大家溝通。



除了帶來自己的好歌，俊昊更是cover了老闆朴軫泳JYP的名曲「Kiss」，讓粉絲們尖叫不已並且要求再看一次，俊昊二話不說馬上再來一次，而全場粉絲們還更要求他來SOLO個跳，於是在沒有舞群的狀態下他又立刻跳了一次，於是讓大家連看三次，相當滿足。



除了帶來歌曲，俊昊更希望能多多與粉絲們溝通，於是也有聊天互動的橋段，他依照各季節換上不同服裝與配飾，擺拍可愛形象照，其中他戴上毛茸茸的耳朵還裝上尾巴，搭配動物手套，擺出撒嬌表情相當可愛，更說「你們喜歡我就做〜」展現超寵粉個性。現場也開放粉絲們的便利貼提問，俊昊都一一大方回應，也學會台語大喊「水啦！」相當接地氣。



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