ROSÉ《刘QUIZ》透露〈APT.〉是偷寄给Bruno Mars的！谈BLACKPINK欣慰，谈家人落泪

《刘QUIZ ON THE BLOCK》，最新一集邀请到正以洗脑神曲〈APT.〉再获事业高峰的BLACKPINK ROSÉ，来到节目当然要谈到能和欧美巨星Bruno Mars（火星人布鲁诺）合作的内幕。

〈APT.〉歌曲公开时，官方曾说明ROSÉ创作起因是因为和作曲家们玩乐，大家因为她爱上了韩国酒桌游戏「公寓游戏」，而她亲自说明当时作曲家们爱到会在任何时刻就喊：「Apart……Apart……」让她有了灵感写下来。

而会和Bruno Mars合作是因为她本身就是Bruno Mars粉丝，签约的美国公司Atlantic Records（大西洋唱片）正好就是Bruno Mars所属，她便问问看能不能合作，并没有抱什么期待。Bruno Mars先让ROSÉ寄三首歌曲给他听看看，ROSÉ和身边工作人员讨论后选出来，但她却偷偷拿掉一首塞了〈APT.〉！她不觉得自己创作的歌曲真的能打动他，但抽掉了她觉得更不可能的XD，能够顺利合作她觉得不可思议。



〈APT.〉公开当天她相当紧张，和BLACKPINK队友LISA相隔遥远边工作边视讯至少一小时，和JISOO则是传讯息聊了一小时，而JENNIE会在发现周围在播〈APT.〉时录下影片传给她。谈到BLACKPINK她相当欣慰地说大家都在各自的岗位上认真生活，很想念大家，也很期待明年回归及巡演等等的团聚。



ROSÉ能以BLACKPINK出道，最初是爸爸推了一把：爸爸知道她有表演的欲望，在ROSÉ什么都不敢想的时候，要她报名YG娱乐在澳洲的选秀。主持人刘在锡问到她平时有什么小确幸时，她犹疑了，事后采访才坦言现在责任感很重、还没找到心灵的余裕，希望未来能有更多时间陪伴家人，说著说著落泪。



ROSÉ节目上还展现和Bruno Mars的情谊，说Bruno Mars本来也能来《刘QUIZ》，可惜败在签证问题。她当场几度打给Bruno Mars，很可惜对方没接，不过后续依约录了影片给节目，亲自和韩国观众打招呼。



《刘QUIZ ON THE BLOCK》完整节目台湾观众可於friDay影音收看。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻