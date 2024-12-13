ROSÉ《劉QUIZ》透露〈APT.〉是偷寄給Bruno Mars的！談BLACKPINK欣慰，談家人落淚

《劉QUIZ ON THE BLOCK》，最新一集邀請到正以洗腦神曲〈APT.〉再獲事業高峰的BLACKPINK ROSÉ，來到節目當然要談到能和歐美巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的內幕。

〈APT.〉歌曲公開時，官方曾說明ROSÉ創作起因是因為和作曲家們玩樂，大家因為她愛上了韓國酒桌遊戲「公寓遊戲」，而她親自說明當時作曲家們愛到會在任何時刻就喊：「Apart……Apart……」讓她有了靈感寫下來。

而會和Bruno Mars合作是因為她本身就是Bruno Mars粉絲，簽約的美國公司Atlantic Records（大西洋唱片）正好就是Bruno Mars所屬，她便問問看能不能合作，並沒有抱什麼期待。Bruno Mars先讓ROSÉ寄三首歌曲給他聽看看，ROSÉ和身邊工作人員討論後選出來，但她卻偷偷拿掉一首塞了〈APT.〉！她不覺得自己創作的歌曲真的能打動他，但抽掉了她覺得更不可能的XD，能夠順利合作她覺得不可思議。



〈APT.〉公開當天她相當緊張，和BLACKPINK隊友LISA相隔遙遠邊工作邊視訊至少一小時，和JISOO則是傳訊息聊了一小時，而JENNIE會在發現周圍在播〈APT.〉時錄下影片傳給她。談到BLACKPINK她相當欣慰地說大家都在各自的崗位上認真生活，很想念大家，也很期待明年回歸及巡演等等的團聚。



ROSÉ能以BLACKPINK出道，最初是爸爸推了一把：爸爸知道她有表演的慾望，在ROSÉ什麼都不敢想的時候，要她報名YG娛樂在澳洲的選秀。主持人劉在錫問到她平時有什麼小確幸時，她猶疑了，事後採訪才坦言現在責任感很重、還沒找到心靈的餘裕，希望未來能有更多時間陪伴家人，說著說著落淚。



ROSÉ節目上還展現和Bruno Mars的情誼，說Bruno Mars本來也能來《劉QUIZ》，可惜敗在簽證問題。她當場幾度打給Bruno Mars，很可惜對方沒接，不過後續依約錄了影片給節目，親自和韓國觀眾打招呼。



《劉QUIZ ON THE BLOCK》完整節目台灣觀眾可於friDay影音收看。

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