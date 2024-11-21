【韩网热门】全网无差评的朴宝英迪士尼公主扮像！网友：求你建国吧，宝英国

朴宝英向粉丝们分享了自己在迪士尼的照片，还表示「这是没有公开在Ig里的，我要扮一回公主」，引爆全网好评！





韩国网友评论：

1. 是精灵也是公主，宝英国度的宝英公主，太美了

2. 这位姊姊怎么越爱越美了，希望你永远是公主

3. 疯了，怎么能这么美

4. 金钟国的歌声在耳边响起：可爱

5. 妆容、发型堪称完美，越来越美了

6. 太美了，太可爱了

7. 疯了，这就是真精灵啊

8. 你就是公主啊

9. 虽然是公主，但是更像精灵，那种甜美的精灵

10. 姊姊如果不是公主的话，谁又是呢，你就是公主本人

11. 疯了，是我见过的迪士尼公主里面最美的一个

12. 疯了，说什么扮公主，你本来就是公主啊，公主本人

13. 怎么有人可以这么可爱

14. 你什么时候不是公主了???

15. 我真的大叫出声

16. 求你当总统吧，姊姊

17. 公主！姊姊要当一辈子公主

18. 求你快建国吧，公主殿下！

19. 如果你有国家的话，让我当贱民也愿意

20. 谢谢你扮公主

21. 无法想像你和我都是人类，你活在天上

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