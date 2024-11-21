【韓網熱門】全網無差評的朴寶英迪士尼公主扮像！網友：求你建國吧，寶英國

朴寶英向粉絲們分享了自己在迪士尼的照片，還表示「這是沒有公開在Ig裡的，我要扮一回公主」，引爆全網好評！





韓國網友評論：

1. 是精靈也是公主，寶英國度的寶英公主，太美了

2. 這位姊姊怎麼越愛越美了，希望你永遠是公主

3. 瘋了，怎麼能這麼美

4. 金鍾國的歌聲在耳邊響起：可愛

5. 妝容、髮型堪稱完美，越來越美了

6. 太美了，太可愛了

7. 瘋了，這就是真精靈啊

8. 你就是公主啊

9. 雖然是公主，但是更像精靈，那種甜美的精靈

10. 姊姊如果不是公主的話，誰又是呢，你就是公主本人

11. 瘋了，是我見過的迪士尼公主裡面最美的一個

12. 瘋了，說什麼扮公主，你本來就是公主啊，公主本人

13. 怎麼有人可以這麼可愛

14. 你什麼時候不是公主了???

15. 我真的大叫出聲

16. 求你當總統吧，姊姊

17. 公主！姊姊要當一輩子公主

18. 求你快建國吧，公主殿下！

19. 如果你有國家的話，讓我當賤民也願意

20. 謝謝你扮公主

21. 無法想像你和我都是人類，你活在天上

原文：https://theqoo.net/square/3494309946

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