圭贤将於12月展开「COLORS」亚洲巡回，涵盖9个亚洲城市，包括首尔、澳门跟马尼拉！11月27日发行全新专辑，亚洲巡演前隆重登场

圭贤将於12月开启他的“COLORS”亚洲巡回，庆祝个人出道10周年。在这次备受期待的巡回中，他将前往亚洲9个城市与歌迷相见。

12月20日至22日，圭贤将在首尔奥林匹克公园举行为期三天的演唱会，作为亚洲巡回的盛大开幕。在首尔登台后，他将於2025年继续巡演，在高雄（1月4日）、香港（1月25日）、雅加达（2月8日）、台北（2月22日）、横滨（3月5-6日）、曼谷（3月15日）、澳门（3月22日）和马尼拉（4月5日）开唱。

首尔演唱会门票开卖5分钟后销售一空，证明了圭贤的高人气，让海外粉丝更加期待其他城市的演唱会。高雄场门票将於11月23日13:00开售，其他场次的售票时间将尽快公布。



这是圭贤第二次亚洲巡回，继2024年成功巡访九个城市后，本次巡演更加入澳门和马尼拉，将与更多不同地方的歌迷见面。这也是圭贤首次在澳门和马尼拉举行个人演唱会，翘首盼望的歌迷终於可以一睹他的风采。

11月27日发行的《COLORS》是圭贤的第一张正规专辑。这位多才多艺的歌手将透过标志性的抒情、舞蹈和流行歌曲，以及音乐剧曲目，在新专辑中展现他的多样音乐天赋。是次巡回已预告会献唱新歌，不同曲风的演绎，加上他温柔的嗓音与舞台魅力，势必吸引更多观众观看他的演唱会。

在《COLORS》发行前夕，圭贤还将公开八首曲目的影片等内容，为即将到来的专辑大造声势。一起期待11月27日的精彩吧！

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