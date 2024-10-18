SUPER JUNIOR-D&E香港演唱会拍片约定粉丝 银赫表示很担心？大家一起祈祷吧！

K-pop界代表组合SUPER JUNIOR-D&E即将於2024年12月7至8日，来到香港西九文化区安盛x竹翠公园，举行2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG演唱会。由於今次香港场演出临近SUPER JUNIOR-D&E出道13周年大日子，东海和银赫便特别为粉丝们拍摄问候影片，约定大家在香港一起见面外，更提醒大家不要错过10月21日，他们的演唱会门票，就会在KKTIX公开发售。

贯彻oppa们的风格，在问候影片中，银赫率先精神奕奕地以广东话跟大家打招呼：「你好，我们是SUPER JUNIOR-D&E！」随即连同东海再用韩文做出SJ的招牌问候和手势：「我们是SUPER JUNIOR！」银赫紧接地说：「香港的ANNIE（他们粉丝名称）们！我们SUPER JUNIOR-D&E终於要去香港见大家了！」两人随即一起拍手，非常兴奋！东海则接力说：「这次2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE将在AXA x WONDERLAND举行。」银赫期盼地补充：「因为这次是户外演出，希望能在好天气进行表演，拜托不要下雨。」东海也十分认同。



银赫脑海充满回忆地说：「我们SUPER JUNIOR每次去巡演的时候都有下雨，在好天气里…」东海即连忙许愿：「应该会是好天气的！」银赫呼吁大家：「大家一起祈祷吧！」之后，东海再补充重要资料：「好吧！演唱会会在2024年12月7日和8日两天进行，请大家多多来看我们的演出。」银赫就约定大家：「那么在香港见吧！」并跟东海一起挥手，跟ANNIE们说：「拜拜！」片尾再送上他们新歌 的精彩片段。



SUPER JUNIOR-D&E近期相当忙碌，除了主持大受欢迎的YouTube节目《要来这边吗？》刚刚也发行了新EP《INEVITABLE》。同时也在9月起以首尔为起点，举行他们的亚洲巡演。各位ANNIE不想错过现场近距离欣赏东海、银赫演出的机会，就要好好把握。2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG门票将在10月21日（星期一）下午1时，於KKTIX盛大发售！票价分为港币$1,788、$1,288和$888（全场坐位）。如想知道更多SUPER JUNIOR-D&E香港演唱会的消息，可留意主办单位的FB, IG等社交媒体更新，以及新闻公布。



2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG

日期 : 2024年12月7日（六）【晚上7时】及12月8日（日）【晚上6时】

地点：安盛x竹翠公园

票价：HK $1,788 / $1,288 / 888（全坐位）

*另设有HK$1,788及$1288视线受阻位置

购票平台：KKTIX.com

公开发售：10月21日（一）下午1时@KKTIX



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