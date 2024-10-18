SUPER JUNIOR-D&E香港演唱會拍片約定粉絲 銀赫表示很擔心？大家一起祈禱吧！

K-pop界代表組合SUPER JUNIOR-D&E即將於2024年12月7至8日，來到香港西九文化區安盛x竹翠公園，舉行2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG演唱會。由於今次香港場演出臨近SUPER JUNIOR-D&E出道13周年大日子，東海和銀赫便特別為粉絲們拍攝問候影片，約定大家在香港一起見面外，更提醒大家不要錯過10月21日，他們的演唱會門票，就會在KKTIX公開發售。

貫徹oppa們的風格，在問候影片中，銀赫率先精神奕奕地以廣東話跟大家打招呼：「你好，我們是SUPER JUNIOR-D&E！」隨即連同東海再用韓文做出SJ的招牌問候和手勢：「我們是SUPER JUNIOR！」銀赫緊接地說：「香港的ANNIE（他們粉絲名稱）們！我們SUPER JUNIOR-D&E終於要去香港見大家了！」兩人隨即一起拍手，非常興奮！東海則接力說：「這次2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE將在AXA x WONDERLAND舉行。」銀赫期盼地補充：「因為這次是戶外演出，希望能在好天氣進行表演，拜託不要下雨。」東海也十分認同。



銀赫腦海充滿回憶地說：「我們SUPER JUNIOR每次去巡演的時候都有下雨，在好天氣裏…」東海即連忙許願：「應該會是好天氣的！」銀赫呼籲大家：「大家一起祈禱吧！」之後，東海再補充重要資料：「好吧！演唱會會在2024年12月7日和8日兩天進行，請大家多多來看我們的演出。」銀赫就約定大家：「那麼在香港見吧！」並跟東海一起揮手，跟ANNIE們說：「拜拜！」片尾再送上他們新歌 的精彩片段。



SUPER JUNIOR-D&E近期相當忙碌，除了主持大受歡迎的YouTube節目《要來這邊嗎？》剛剛也發行了新EP《INEVITABLE》。同時也在9月起以首爾為起點，舉行他們的亞洲巡演。各位ANNIE不想錯過現場近距離欣賞東海、銀赫演出的機會，就要好好把握。2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG門票將在10月21日（星期一）下午1時，於KKTIX盛大發售！票價分為港幣$1,788、$1,288和$888（全場坐位）。如想知道更多SUPER JUNIOR-D&E香港演唱會的消息，可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新，以及新聞公佈。



2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE in HONG KONG

日期 : 2024年12月7日（六）【晚上7時】及12月8日（日）【晚上6時】

地點：安盛x竹翠公園

票價：HK $1,788 / $1,288 / 888（全坐位）

*另設有HK$1,788及$1288視線受阻位置

購票平台：KKTIX.com

公開發售：10月21日（一）下午1時@KKTIX



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