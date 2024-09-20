BLACKPINK Jennie一句話再惹爭議！ 外媒采訪提室內吸煙：「公開道歉因韓國人認為我有錯」

BLACKPINK成員Jennie近日接受美國《Harpers Bazaar》採訪，提到不久前為室內吸煙公開道歉一事，再次引發爭議。

Jennie今年7月2日在個人YouTube頻道PO出在義大利工作的vlog，其中一個鏡頭裡她在室內接受妝造時叼着電子煙，若無其事地對著化妝師的臉吐出煙霧。 這一舉動立即引起網友批評，隨後Jennie通過所屬社發佈道歉聲明，表示已經向當時在場的工作人員道歉，並向所有因該行為感到不便的人致以歉意。



Jennie smoking Vape in her vlog pic.twitter.com/yi3DH8DsQW — no na (@nona15648321) July 8, 2024

時隔兩個多月，《Harpers Bazaar》採訪Jennie時再度提及此事，稱BLACKPINK的知名度太高，導致成員的隱私都曝光於大眾視線、任何一點行為都可能引發爭議。 對此，Jennie表示：“我能怎麼辦？ 如果韓國人認為這不對，我就得彌補。 ”

Jennie還說應該從粉絲的角度看待這件事：“我明白大家為何不高興。 這是文化，是歷史，是時間。 我無法違背時間。 ”



對於Jennie的發言，網友分為立場鮮明的支援派和批評派。 後者認為Jennie對工作人員臉上吐煙是人品問題、與文化或歷史無關，公開道歉只是為了獲得大眾原諒以維持人氣、並非發自內心反省，如果無法共情韓國人的感受，不如乾脆放棄韓國市場、專心在外國發展。

與之相反，也有人認為在西方人認知中只需要對工作人員道歉、沒必要向公眾解釋，所以Jennie針對「公開致歉」的回答十分得體; 而且該工作人員仍繼續與Jennie合作，既然當事人已經和解，外人不應一直揪著不放。



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