《我独自生活》李章宇透露近期疲惫心境！「生活忙得昏头转向，连休息时间都没有～」

李章宇将透过MBC《我独自生活》而变身为在忙碌并超出负荷的行程中，管理自己疲惫身心的刀具匠人，切出清爽又甜口的哈密瓜、桃子、奇异果等水果，以及李章宇专属的生拌牛肉，以美味又好看的料理来追寻内心的平静。

在20日晚间即将播出的MBC《我独自生活》节目中，李章宇将展现自己从早上就开始磨刀并追寻身心平静的样子。李章宇提到，自己最近生活得焦头烂额，似乎连休息的时间都没有，为了在过度负荷的疲惫中，让自己的头脑能够放松休息，於是他选择磨刀。磨刀的声音以及水流的声音，就像来到了树林中那样的平静。



李章宇不仅拥有多样化用途的刀具，也备有符合各刀具坚硬程度的四种磨刀石，展现出自己「刀具匠人」的气势。从粗糙质感到柔性质感，李章宇一边更换著磨刀石，一边坚守自己的原则，认真集中精神磨著刀，锐利的眼神令人感觉到专家风范。好好磨完刀子之后，李章宇切了哈密瓜、桃子、奇异果等水果，也制作生拌牛肉。他表示使用著好好地精心磨出的刀具制作料理，会更加美味。



李章宇在品尝水果与生牛肉前，还先拿出了15年前就精心保管的茶具，喝一杯茶，享受愉悦的优闲。因有助於血液循环而每天早上都喝茶的他，在泡茶的这段时间，他什么也不去想，寻找内心平静。以这杯茶准备好干净的心情，李章宇终於品尝这道有水果又有牛肉的料理，他吃了第一口就说「吃了这生拌牛肉，感觉在法国！」令观众相当好奇。

以刀具匠人回归的李章宇近况，将於明晚间《我独自生活》公开。

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