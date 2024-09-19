《我獨自生活》李章宇透露近期疲憊心境！「生活忙得昏頭轉向，連休息時間都沒有～」

李章宇將透過MBC《我獨自生活》而變身為在忙碌並超出負荷的行程中，管理自己疲憊身心的刀具匠人，切出清爽又甜口的哈密瓜、桃子、奇異果等水果，以及李章宇專屬的生拌牛肉，以美味又好看的料理來追尋內心的平靜。

在20日晚間即將播出的MBC《我獨自生活》節目中，李章宇將展現自己從早上就開始磨刀並追尋身心平靜的樣子。李章宇提到，自己最近生活得焦頭爛額，似乎連休息的時間都沒有，為了在過度負荷的疲憊中，讓自己的頭腦能夠放鬆休息，於是他選擇磨刀。磨刀的聲音以及水流的聲音，就像來到了樹林中那樣的平靜。



李章宇不僅擁有多樣化用途的刀具，也備有符合各刀具堅硬程度的四種磨刀石，展現出自己「刀具匠人」的氣勢。從粗糙質感到柔性質感，李章宇一邊更換著磨刀石，一邊堅守自己的原則，認真集中精神磨著刀，銳利的眼神令人感覺到專家風範。好好磨完刀子之後，李章宇切了哈密瓜、桃子、奇異果等水果，也製作生拌牛肉。他表示使用著好好地精心磨出的刀具製作料理，會更加美味。



李章宇在品嘗水果與生牛肉前，還先拿出了15年前就精心保管的茶具，喝一杯茶，享受愉悅的優閒。因有助於血液循環而每天早上都喝茶的他，在泡茶的這段時間，他什麼也不去想，尋找內心平靜。以這杯茶準備好乾淨的心情，李章宇終於品嘗這道有水果又有牛肉的料理，他吃了第一口就說「吃了這生拌牛肉，感覺在法國！」令觀眾相當好奇。

以刀具匠人回歸的李章宇近況，將於明晚間《我獨自生活》公開。

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