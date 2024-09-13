「超强外貌」TWICE子瑜&金在中同框画面太美网狂赞！子瑜认「人生最错」是经典这幕XD

金在中YouTube节目《在朋友》最新来宾，是热腾腾正Solo出辑的TWICE子瑜！两位外貌出众的爱豆同框，让网友疯狂啦！

金在中8年前退伍时曾说在军中都听TWICE和BLACKPINK的歌得到能量，近日正巧还拍了TWICE定延的YouTube节目《鉴定师》，因此他很快就猜到来宾是TWICE成员，并缩小范围猜中是子瑜。

起初聊年龄时，一个25岁一个38岁，子瑜听到金在中年龄直接反应：「不是还很年轻吗？」金在中听了称赞子瑜讲话很真诚「是天使」。聊到TWICE和名曲〈Cheer Up〉，金在中让子瑜做一次经典的「Shy Shy Shy」动作，子瑜笑说：「我现在还是忙内，永远的忙内。」并做动作，全场欢呼。金在中也应子瑜要求做了一次说：「我到50岁还是会继续做下去！」两人根本在比可爱。



金在中发现子瑜相当追求完美，连姿态都是，PD便问她「人生最大的错误是什么」，她想了一下说自己曾经说错话。子瑜说了什么？就是她经典的综艺新人时期上综艺节目，节目尾声传达感想想讲「很愉快」却讲成「很厌烦」，金在中听了也大笑。除了讲错话之外，子瑜也透露有一次搞错行程没去练习就待在家，而她也没有接电话，又因为是她第一次搞失踪，让成员很担心。



讲到酒量，子瑜说自己酒量大概一罐啤酒，烧酒倒是曾喝到醉倒，金在中听了激动的说有了独家，还问子瑜能不能拜访父母和父母一起喝酒。子瑜本来听到金在中想去父母家很慌张不知如何回答，但讲完酒的话题突然很欢迎金在中了，金在中发现子瑜态度大转变像在说：「如果你来得了就来吧！」完全被子瑜逗乐。



子瑜也懂金在中的「男朋友女朋友」哏呢，说自己的男朋友是粉丝ONCE，让金在中很满意，两人互相对彼此的「男女朋友」喊话，金在中最后还称赞子瑜「很无害」！



许多网友看节目都无法将视线离开两人的脸，激动留言「子瑜和在中欧巴的画风很搭，两个人都很好看」、「以外貌出名的团体成员同框了，眼睛好清爽啊！」、「好羡慕，在中长得帅，子瑜很美丽，而且两人都很有才华」、「疯掉，两个人都太漂亮了」、「都在外貌轰炸呢在中子瑜，没想到会看到金在中Shy Shy Shy，是TWICE第10位成员吧」「男女爱豆最强外貌组合，看起来效果最好」。

因为这是子瑜Solo以来第一次一个人上节目，大家也看得出来子瑜的紧张和金在中说话特别照顾，留言「一看就知道子瑜很紧张，在中为了缓解开玩笑，但她反应太单纯了，在中还说是天使，太好看了」、「怕子瑜听不懂，（在中）是用比平时更慢的语调说话吗？在中sweet」，也称赞第一次看子瑜说那么多话，韩语说得还不错，韩语手写字也有人称赞。

▼完整节目。子瑜也提到TWICE成员们对自己Solo的感谢等等，最后还有彩蛋，金在中很开心TWICE之中是子瑜做客，子瑜反过来说：「那如果下次其他成员来不是就……」金在中顿时哑口无言XD。



▼子瑜经典的说错话画面回顾，她用最很天真的脸说著「很厌烦」XDD



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