「超強外貌」TWICE子瑜&金在中同框畫面太美網狂讚！子瑜認「人生最錯」是經典這幕XD

金在中YouTube節目《在朋友》最新來賓，是熱騰騰正Solo出輯的TWICE子瑜！兩位外貌出眾的愛豆同框，讓網友瘋狂啦！

金在中8年前退伍時曾說在軍中都聽TWICE和BLACKPINK的歌得到能量，近日正巧還拍了TWICE定延的YouTube節目《鑑定師》，因此他很快就猜到來賓是TWICE成員，並縮小範圍猜中是子瑜。

起初聊年齡時，一個25歲一個38歲，子瑜聽到金在中年齡直接反應：「不是還很年輕嗎？」金在中聽了稱讚子瑜講話很真誠「是天使」。聊到TWICE和名曲〈Cheer Up〉，金在中讓子瑜做一次經典的「Shy Shy Shy」動作，子瑜笑說：「我現在還是忙內，永遠的忙內。」並做動作，全場歡呼。金在中也應子瑜要求做了一次說：「我到50歲還是會繼續做下去！」兩人根本在比可愛。



金在中發現子瑜相當追求完美，連姿態都是，PD便問她「人生最大的錯誤是什麼」，她想了一下說自己曾經說錯話。子瑜說了什麼？就是她經典的綜藝新人時期上綜藝節目，節目尾聲傳達感想想講「很愉快」卻講成「很厭煩」，金在中聽了也大笑。除了講錯話之外，子瑜也透露有一次搞錯行程沒去練習就待在家，而她也沒有接電話，又因為是她第一次搞失蹤，讓成員很擔心。



講到酒量，子瑜說自己酒量大概一罐啤酒，燒酒倒是曾喝到醉倒，金在中聽了激動的說有了獨家，還問子瑜能不能拜訪父母和父母一起喝酒。子瑜本來聽到金在中想去父母家很慌張不知如何回答，但講完酒的話題突然很歡迎金在中了，金在中發現子瑜態度大轉變像在說：「如果你來得了就來吧！」完全被子瑜逗樂。



子瑜也懂金在中的「男朋友女朋友」哏呢，說自己的男朋友是粉絲ONCE，讓金在中很滿意，兩人互相對彼此的「男女朋友」喊話，金在中最後還稱讚子瑜「很無害」！



許多網友看節目都無法將視線離開兩人的臉，激動留言「子瑜和在中歐巴的畫風很搭，兩個人都很好看」、「以外貌出名的團體成員同框了，眼睛好清爽啊！」、「好羨慕，在中長得帥，子瑜很美麗，而且兩人都很有才華」、「瘋掉，兩個人都太漂亮了」、「都在外貌轟炸呢在中子瑜，沒想到會看到金在中Shy Shy Shy，是TWICE第10位成員吧」「男女愛豆最強外貌組合，看起來效果最好」。

因為這是子瑜Solo以來第一次一個人上節目，大家也看得出來子瑜的緊張和金在中說話特別照顧，留言「一看就知道子瑜很緊張，在中為了緩解開玩笑，但她反應太單純了，在中還說是天使，太好看了」、「怕子瑜聽不懂，（在中）是用比平時更慢的語調說話嗎？在中sweet」，也稱讚第一次看子瑜說那麼多話，韓語說得還不錯，韓語手寫字也有人稱讚。

▼完整節目。子瑜也提到TWICE成員們對自己Solo的感謝等等，最後還有彩蛋，金在中很開心TWICE之中是子瑜做客，子瑜反過來說：「那如果下次其他成員來不是就……」金在中頓時啞口無言XD。



▼子瑜經典的說錯話畫面回顧，她用最很天真的臉說著「很厭煩」XDD



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