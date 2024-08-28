《令人抓狂的旗安庄》旗安84成民宿主人！找来BTS Jin、池睿恩当职员，大势们的相遇啊！

Netflix 新综艺《令人抓狂的旗安庄》（대환장 기안장）是旗安84在郁陵岛爲青春开设、经营异想天开的民宿新概念综艺。

通过《我独自生活》、《既然出生就环游世界》等多种内容中以生动的坦率魅力备受喜爱的旗安84，将成爲民宿的主人，与个性十足、故事多样的青春们见面。他会如何经营民宿？也备受期待 XD



而民宿的职员们也非常强大，今日（28）Netflix 方面表示：「BTS 防弹少年团成员 Jin 和『综艺大势』演员池睿恩将成为职员Ｍ与主人旗安84一起展开另一个令人抓狂的化学反应。」



今年6月退伍的世界明星偶像防弹少年团 Jin 宣布加入，他在退伍后出演的《好好休息就是万幸》刷新节目最高收视，还在单独综艺节目《Run Jin》以多样的主题，展现与众不同的综艺感。而池睿恩日前作为嘉宾出演《Running Man》，对「租赁成员」姜勋直球表示好感，大胆进攻又可爱模样，成爲话题，还出演了《SNL Korea》，备受观众喜爱。



另外，《令人抓狂的旗安庄》是《孝利家民宿》制作组推出的新的民宿综艺节目，郑孝敏PD表除了通过《孝利家民宿》诞生「民宿综艺」这一题材之外，还执导了《魔女狩猎》、《韩国No.1》等节目。

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