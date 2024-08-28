《令人抓狂的旗安莊》旗安84成民宿主人！找來BTS Jin、池睿恩當職員，大勢們的相遇啊！

Netflix 新綜藝《令人抓狂的旗安莊》（대환장 기안장）是旗安84在鬱陵島爲青春開設、經營異想天開的民宿新概念綜藝。

通過《我獨自生活》、《既然出生就環遊世界》等多種內容中以生動的坦率魅力備受喜愛的旗安84，將成爲民宿的主人，與個性十足、故事多樣的青春們見面。他會如何經營民宿？也備受期待 XD



而民宿的職員們也非常強大，今日（28）Netflix 方面表示：「BTS 防彈少年團成員 Jin 和『綜藝大勢』演員池睿恩將成為職員Ｍ與主人旗安84一起展開另一個令人抓狂的化學反應。」



今年6月退伍的世界明星偶像防彈少年團 Jin 宣佈加入，他在退伍後出演的《好好休息就是萬幸》刷新節目最高收視，還在單獨綜藝節目《Run Jin》以多樣的主題，展現與眾不同的綜藝感。而池睿恩日前作為嘉賓出演《Running Man》，對「租賃成員」姜勳直球表示好感，大膽進攻又可愛模樣，成爲話題，還出演了《SNL Korea》，備受觀眾喜愛。



另外，《令人抓狂的旗安莊》是《孝利家民宿》製作組推出的新的民宿綜藝節目，鄭孝敏PD表除了通過《孝利家民宿》誕生「民宿綜藝」這一題材之外，還執導了《魔女狩獵》、《韓國No.1》等節目。

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