【韩网热门】终生免费买衣服 vs 免费用餐

1. 终生免费买衣服

可在服装店、 百货店等地任意试穿并拿走商品，包括鞋子和首饰等



2. 终生免费用餐

可在任何餐厅免费用餐，包括酒和饮料，可带一名同伴



*以上两项皆不可转售

韩国网友评论：

1. 当然选衣服，一件冬季大衣就超过一个月餐费了

2. 必须选1，为食物花钱不心疼，为衣服花钱超心疼

3. 我选1，胃只有一个，造型打扮可是无底洞啊

4. 选1，我想拥有昂贵的服饰，食物就随便吃一吃吧顺便减肥

5. 食物能贵到哪去，衣服贵起来可是没有上限

6. 当然选2啊，就算人生完蛋也不会饿死，good good

7. 允许带一名同伴根本是犯规，当然选2

8. 就算只考虑不断上涨的水果价格也要选2

9. 当然是2啊，一个是生存必须品、 一个是可有可无的东西，根本不同次元

10. 世上也许有不入我眼的衣服，但没有不合我胃口的食物

11. 衣服可以穿很久，饭可是每天都要吃3顿

13. 下班回家真的没力气做饭，2可以大幅提升生活品质

14. 选2，真正的美食值得体验，但名牌脱下来就跟我无关了

15. 吃优质食物很重要，健康的身体价值数千兆，衣服算老几

16. 衣服多了不仅没地方放更污染环境，不能转售根本是无用之物

17. 我选1，虽然不能转卖但可以送人，给亲人朋友穿上高品质又适合的衣服，还可以捐给生活困难的地方

18. 只是不可以转卖，没说不可以出租啊kkk出租包包和饰品都能赚大啦

19. 还可以当购物博主呀！嘿嘿，尽情送给亲人朋友们~

出处：https：//theqoo.net/hot/3273861814

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