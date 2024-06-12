【韓網熱門】終生免費買衣服 vs 免費用餐

1. 終生免費買衣服

可在服裝店、 百貨店等地任意試穿並拿走商品，包括鞋子和首飾等



2. 終生免費用餐

可在任何餐廳免費用餐，包括酒和飲料，可帶一名同伴



*以上兩項皆不可轉售

韓國網友評論：

1. 當然選衣服，一件冬季大衣就超過一個月餐費了

2. 必須選1，為食物花錢不心疼，為衣服花錢超心疼

3. 我選1，胃只有一個，造型打扮可是無底洞啊

4. 選1，我想擁有昂貴的服飾，食物就隨便吃一吃吧順便減肥

5. 食物能貴到哪去，衣服貴起來可是沒有上限

6. 當然選2啊，就算人生完蛋也不會餓死，good good

7. 允許帶一名同伴根本是犯規，當然選2

8. 就算只考慮不斷上漲的水果價格也要選2

9. 當然是2啊，一個是生存必須品、 一個是可有可無的東西，根本不同次元

10. 世上也許有不入我眼的衣服，但沒有不合我胃口的食物

11. 衣服可以穿很久，飯可是每天都要吃3頓

13. 下班回家真的沒力氣做飯，2可以大幅提升生活品質

14. 選2，真正的美食值得體驗，但名牌脫下來就跟我無關了

15. 吃優質食物很重要，健康的身體價值數千兆，衣服算老幾

16. 衣服多了不僅沒地方放更污染環境，不能轉售根本是無用之物

17. 我選1，雖然不能轉賣但可以送人，給親人朋友穿上高品質又適合的衣服，還可以捐給生活困難的地方

18. 只是不可以轉賣，沒說不可以出租啊kkk出租包包和飾品都能賺大啦

19. 還可以當購物博主呀！嘿嘿，盡情送給親人朋友們~

出處：https：//theqoo.net/hot/3273861814

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