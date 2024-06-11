【韩网热门】大家喜欢的是边佑锡，还是柳善宰？网友：因为善宰入坑，最后爱上边佑锡

韩媒以「喜欢的是边佑锡，还是柳善宰」为题发布了新闻报导，引发了广大网友的围观和讨论。

报导中表示：「随著边佑锡即是柳善宰、柳善宰即是边佑锡这一公式的完善，产生了协同效应，对演员本人和作品都产生了影响，从而造就了现在的人气。 特别是边佑锡通过weverse，线下等活动，像善宰一样和粉丝交流，将『柳善宰综合症』自然而然地转变为『边佑锡综合症』上。 公众对於是喜欢边佑锡，还是喜欢边佑锡所饰演的柳善宰，这在《背著善宰跑》结束后显现出来。 在此期间，边佑锡通过提升《背著善宰跑》的人气，参与综艺节目、开设粉丝交流平台、举办粉丝见面会等各种行动，展示了他扮演『柳善宰』的魅力，公众自然而然地喜欢上了边佑锡。就像「水上来时要摇橹」的谚语一样，边佑锡不仅划船，还安装了发动机，毫不犹豫地向前冲刺。」

韩国网友评论：

1. 我现在喜欢的还是善宰，但不妨碍我收藏边佑锡的照片

2. 我爱善宰，边佑锡要嫉妒了吧

3. 两个我都爱

4. 边善宰

5. 开始是善宰，但入坑的是边佑锡

6. 因为善宰入坑，最后爱上边佑锡

7. 感觉演员完全演活了角色

8. 确实是善宰吸引人气，但最近发现很多人都发现是边佑锡这个人很好，感觉下部作品非常重要

9. 下部戏非常重要，好好选

10. 两个人都很好啊，希望下部戏他也能演个好人设

11. 善宰，他根本就是男主人设的天花板级别，边佑锡本人的演技时好时坏，想要延续人气的话一定要好好选角色，但很难再出现善宰这类角色了

12. 大部份人一开始都喜欢的是善宰，后来慢慢变成边佑锡的粉丝

13. 我爱边佑锡，很期待看到他其他的作品

14. 我喜欢善宰，不过很感谢演他的边佑锡，为他加油

15. 善宰的话，应该电视剧一结束大众的关注度就没了，反而大家越来越关注边佑锡，这样看的话大家喜欢的应该是边佑锡

16. 个人觉得比起善宰，边佑锡更有魅力

17. 善宰=边佑锡，我是邮筒

18. 是善宰吧，我周围的人都喊他「善宰」

19. 因为善宰入坑，没想到他本人这么有魅力

20. 善宰这个角色太梦幻了，但很多人都因为这个角色爱上了演员，只能说演员也很厉害

21. 善宰，但我也希望边佑锡越来越好

22. 我喜欢善宰，准确一点讲是我喜欢边佑锡演的善宰

23. 我不关注演员，但很爱善宰，因为我原本就是个只追剧的人

24. 我目前是从善宰逐渐转向边佑锡，但还是要看看他下部作品才行，不过挖掘边佑锡旧物料时发现他的言行举止都很端正，是个很有魅力的人

原文：https://theqoo.net/square/3269866772

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