[好片推荐]《超完美暗杀队》谁是最大幕后BOSS！姜栋元团队遭瓦解太神秘！

[无雷] 《超完美暗杀队》由姜栋元、李美淑、李贤旭、李东辉、李茂生、郑恩彩等演技派演员合作，更有李钟硕精彩特别演出，剧情描述以姜栋元为首的团队，总能将客户委托的谋杀操作成意外事件，但某天他却发现身边的人似乎不可信，自己成为了目标。

《超完美暗杀队》一开始虽然就以紧张的飞车追逐戏码登场，不过整部片并非以动作戏为主，而是主角姜栋元的推理过程。先是展现这个团队在设计凶案时的能力，每一位成员各司其职，成功完成客户委托。不过令队长姜栋元始终难以释怀的，是情同兄弟的「异瞳」李钟硕也在某事件中丧生，令他始终怀疑有幕后黑手，并将他当作下一个目标。



姜栋元从一次事件开始出现突发状况后，开始怀疑身边的伙伴，每一个人都有动机，只要有人有空档没有按时出现在他的计画中，他就开始怀疑组员是否为内鬼，虽然每一个人都有自己的理由，但他仍然无法相信任何人。不过他的组员也没因此逃过，仍然开始接连出现许多意料之外的状况。



加上李东辉所饰演的一位批判型网路红人，不断透过网路散发讯息，从每一次事件中的细节看来，他也发现所有的现场都不单纯，更是直指有一位总出现在现场的人士，就是所有事件的操作者。而所有观众们就跟随著姜栋元的脚步，一层层揭开真相，但每当觉得即将找到幕后BOSS的时候，事件总会出现反转，因此本片非常适合喜欢悬疑烧脑的观众，《超完美暗杀队》最后到底谁才是最高指导人？全台现正热映中。



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