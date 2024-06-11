【韓網熱門】大家喜歡的是邊佑錫，還是柳善宰？網友：因為善宰入坑，最後愛上邊佑錫

韓媒以「喜歡的是邊佑錫，還是柳善宰」為題發布了新聞報導，引發了廣大網友的圍觀和討論。

報導中表示：「隨著邊佑錫即是柳善宰、柳善宰即是邊佑錫這一公式的完善，產生了協同效應，對演員本人和作品都產生了影響，從而造就了現在的人氣。 特別是邊佑錫通過weverse，線下等活動，像善宰一樣和粉絲交流，將『柳善宰綜合症』自然而然地轉變為『邊佑錫綜合症』上。 公眾對於是喜歡邊佑錫，還是喜歡邊佑錫所飾演的柳善宰，這在《背著善宰跑》結束後顯現出來。 在此期間，邊佑錫通過提升《背著善宰跑》的人氣，參與綜藝節目、開設粉絲交流平臺、舉辦粉絲見面會等各種行動，展示了他扮演『柳善宰』的魅力，公眾自然而然地喜歡上了邊佑錫。就像「水上來時要搖櫓」的諺語一樣，邊佑錫不僅划船，還安裝了發動機，毫不猶豫地向前衝刺。」

韓國網友評論：

1. 我現在喜歡的還是善宰，但不妨礙我收藏邊佑錫的照片

2. 我愛善宰，邊佑錫要嫉妒了吧

3. 兩個我都愛

4. 邊善宰

5. 開始是善宰，但入坑的是邊佑錫

6. 因為善宰入坑，最後愛上邊佑錫

7. 感覺演員完全演活了角色

8. 確實是善宰吸引人氣，但最近發現很多人都發現是邊佑錫這個人很好，感覺下部作品非常重要

9. 下部戲非常重要，好好選

10. 兩個人都很好啊，希望下部戲他也能演個好人設

11. 善宰，他根本就是男主人設的天花板級別，邊佑錫本人的演技時好時壞，想要延續人氣的話一定要好好選角色，但很難再出現善宰這類角色了

12. 大部份人一開始都喜歡的是善宰，後來慢慢變成邊佑錫的粉絲

13. 我愛邊佑錫，很期待看到他其他的作品

14. 我喜歡善宰，不過很感謝演他的邊佑錫，為他加油

15. 善宰的話，應該電視劇一結束大眾的關注度就沒了，反而大家越來越關注邊佑錫，這樣看的話大家喜歡的應該是邊佑錫

16. 個人覺得比起善宰，邊佑錫更有魅力

17. 善宰=邊佑錫，我是郵筒

18. 是善宰吧，我周圍的人都喊他「善宰」

19. 因為善宰入坑，沒想到他本人這麼有魅力

20. 善宰這個角色太夢幻了，但很多人都因為這個角色愛上了演員，只能說演員也很厲害

21. 善宰，但我也希望邊佑錫越來越好

22. 我喜歡善宰，準確一點講是我喜歡邊佑錫演的善宰

23. 我不關注演員，但很愛善宰，因為我原本就是個只追劇的人

24. 我目前是從善宰逐漸轉向邊佑錫，但還是要看看他下部作品才行，不過挖掘邊佑錫舊物料時發現他的言行舉止都很端正，是個很有魅力的人

原文：https://theqoo.net/square/3269866772

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