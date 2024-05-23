兩人真的好配！《Wonderland》公開秀智＆朴寶劍「空服員情侶」合照，網友敲碗：也拍電視劇吧！

電影《Wonderland》由湯唯、秀智、朴寶劍、鄭有美、崔宇植主演，講述未來人類將研發出「Wonderland」虛擬世界，讓人們能與思念的人重逢。

劇中，秀智飾演「正仁」一角，她在「Wonderland」服務中將陷入昏迷狀態的男友復原；朴寶劍是飾演正仁的男友「泰柱」，曾經是一個健康、充滿活力的太空人，因事故陷入昏迷狀態。



最新公開的劇照是穿著空服員制服的正仁、泰柱親密地貼著臉頰，可愛地看著對方，讓觀眾們心動指數達到最高。在泰柱因意外事故陷入昏迷狀態之前，可以推測出兩人過去幸福的日常生活，同時讓人覺得惋惜。



這組劇照公開，也在韓網獲得很好的反響，韓網友：「如果有那樣的空服員，往返歐洲也會很開心」、「也給我拍電視劇吧嗚嗚」、「臉蛋真的要瘋了...超級漂亮」、「兩個人的臉真不是鬧著玩的，好想快點看電影啊」、「哇～秀智真的像空服員一樣，好漂亮」、「再給我100張！不～給我200張」、「真心把韓國人最喜歡的男女臉都聚到一起了...」等等。而《Wonderland》由《晚秋》的導演金泰勇擔任編劇和執導，將在6月5日於韓國上映，

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞