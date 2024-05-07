边佑锡♥金惠奫《背著善宰跑》收视破5％刷新自身新高！制作组还预告EP.10有「历代级告白场面」

《背著善宰跑》EP.9以全国收视率4.8%（首都圈收视率5.6%），首都圈和全国都刷新自身最高收视率。 同时席卷包括无线台在内的所有频道同时段第一名，话题性和收视率都连日刷新最高纪录。

任素（金惠奫 饰）在反覆的命运中得知柳善宰（边佑锡 饰）死亡的原因是自己后，感到非常内疚。特别是留在柳善宰手表上的穿越机会剩下最后一次，任素下决心说「这都是因爲我才发生的事情，这次一定会改变的。」同时爲了阻止因自己展开的悲剧去拯救柳善宰，再次穿越到过去...



最重要的是，结尾还公开柳善宰和任素的醉中之吻，引发热烈关注 >///<。学校还流传著「每年新生第一次 MT 时接吻的人都会结婚」的俗语，让人好奇双方救援的罗曼史，能否战胜穿越时间的苦难。



公开的EP.10的剧照中，柳善宰用深情的手摸著任素的脸。两人面对面站在夕阳西下的胡同，任素似乎在慢慢积累的感情中爆发出来，眼泪一下就流出来，柳善宰轻轻地抚摸著满是泪水的任素的脸。制作组更表示：「今天EP.10将播出柳善宰的历代级爱情告白，会超越EP.2的结尾，将会成爲激动人心的心动，请大家一定要在正式播出中确认。」好期待今晚的播出啊！！



奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9时30分在「黄Viu」上架，香港观众们可以到黄Viu煲剧平台追剧噢！

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