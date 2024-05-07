邊佑錫♥金惠奫《背著善宰跑》收視破5％刷新自身新高！製作組還預告EP.10有「歷代級告白場面」

《背著善宰跑》EP.9以全國收視率4.8%（首都圈收視率5.6%），首都圈和全國都刷新自身最高收視率。 同時席捲包括無線台在內的所有頻道同時段第一名，話題性和收視率都連日刷新最高紀錄。

任素（金惠奫 飾）在反覆的命運中得知柳善宰（邊佑錫 飾）死亡的原因是自己後，感到非常內疚。特別是留在柳善宰手錶上的穿越機會剩下最後一次，任素下決心說「這都是因爲我才發生的事情，這次一定會改變的。」同時爲了阻止因自己展開的悲劇去拯救柳善宰，再次穿越到過去...



最重要的是，結尾還公開柳善宰和任素的醉中之吻，引發熱烈關注 >///<。學校還流傳著「每年新生第一次 MT 時接吻的人都會結婚」的俗語，讓人好奇雙方救援的羅曼史，能否戰勝穿越時間的苦難。



公開的EP.10的劇照中，柳善宰用深情的手摸著任素的臉。兩人面對面站在夕陽西下的胡同，任素似乎在慢慢積累的感情中爆發出來，眼淚一下就流出來，柳善宰輕輕地撫摸著滿是淚水的任素的臉。製作組更表示：「今天EP.10將播出柳善宰的歷代級愛情告白，會超越EP.2的結尾，將會成爲激動人心的心動，請大家一定要在正式播出中確認。」好期待今晚的播出啊！！



奇幻愛情韓劇《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾們可以到黃Viu煲劇平台追劇噢！

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