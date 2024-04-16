【韩网热帖】《背著善宰跑》收视率趋势

除了《泪之女王》之外，另一部tvN新剧也话题度爆表。

由金惠奫和边佑锡携手主演的月火剧《背著善宰跑》於4月8日首播，目前已经播出到第3集，故事围绕著追星女孩与本命的双向救赎、 时空穿越展开，曾经是自己精神支柱的本命一夜之间身亡，女孩穿越回到本命19岁时，展开本命拯救计划，殊不知本命早早就对那个雨天撑著黄色雨伞飞奔向自己的女孩萌生了爱情......

电视剧开播前宣传并不热烈，但随著剧情的开播，吸引了不少观众，收视率也稳步上升中：



全国/ 首都圈

第1集 3.073 / 3.176

第2集 2.710 / 2.918 （最低）

第3集 3.444 / 3.678 （最高）

1. 收视率冲啊，冲

2. 真的很有趣，非常好看，不骗你们

3. 今天播出的第4集也上升吧

4. 可以和妈妈一起看，是妈妈年少时期的故事，会产生很强烈的共鸣，妈妈们一起看才能提升收视率

5. 我们公司的同事都在讨论这剧，感觉已经吸引了不少目标群外的观众了

6. 看完第二集之后超级期待，但是第三集给我泼了冷水

7. 我妈都60多了还看，一边看一边夸男女主好可爱

8. 虽然好看但感觉收视群体受限，30代的人看了可能会有回忆共鸣，再大一点感受不到乐趣，可是那些人才是收视率主要群体

9. 谁能想到我居然会沉迷於校园爱情故事不可自拔啊

10. 好看到想骂脏话

11. 这类作品哪怕收视率不好，但话题度会很高，这样也不错啊，不过还是希望收视率再高一些

12. 每次逛论坛都能看到这剧，没想到收视率这么低啊

13. 我爸60多了，每周都看

14. 啊，三角恋，好久没看校园故事了，超级心动

15. 老实说这程度的话已经算很不错了，校园剧基本上都在1%、2%左右，这是校园剧+穿越的题材，比《和我老公结婚吧》的构造再复杂一点，中老年层可能看不太懂，不过只要抓住话题性就算这剧成功了

16. 反正最近比起收视率，话题度更重要，尤其是这类浪漫喜剧

17. 翻了翻最近校园剧的收视率，大部份都在3-4%之间，这类题材有明确的收视率界线，哪怕只维持在这个数据就已经很不错了，最重要的是质量要有保证，维持住现在的话题度就好了，这剧真的很好看

18. 这是我今年看过的剧中最有趣的一部

19. 按照原作叙事走的电视剧一定都会很好看，大爆吧

20. 月火剧+校园剧+穿越 ，这收视率已经算很好的了，第4集的收视率很重要

原文：https://theqoo.net/square/3185610325

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻