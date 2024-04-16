【韓網熱帖】《背著善宰跑》收視率趨勢

除了《淚之女王》之外，另一部tvN新劇也話題度爆表。

由金惠奫和邊佑錫攜手主演的月火劇《背著善宰跑》於4月8日首播，目前已經播出到第3集，故事圍繞著追星女孩與本命的雙向救贖、 時空穿越展開，曾經是自己精神支柱的本命一夜之間身亡，女孩穿越回到本命19歲時，展開本命拯救計劃，殊不知本命早早就對那個雨天撐著黃色雨傘飛奔向自己的女孩萌生了愛情......

電視劇開播前宣傳並不熱烈，但隨著劇情的開播，吸引了不少觀眾，收視率也穩步上升中：



全國/ 首都圈

第1集 3.073 / 3.176

第2集 2.710 / 2.918 （最低）

第3集 3.444 / 3.678 （最高）

1. 收視率衝啊，衝

2. 真的很有趣，非常好看，不騙你們

3. 今天播出的第4集也上升吧

4. 可以和媽媽一起看，是媽媽年少時期的故事，會產生很強烈的共鳴，媽媽們一起看才能提升收視率

5. 我們公司的同事都在討論這劇，感覺已經吸引了不少目標群外的觀眾了

6. 看完第二集之後超級期待，但是第三集給我潑了冷水

7. 我媽都60多了還看，一邊看一邊誇男女主好可愛

8. 雖然好看但感覺收視群體受限，30代的人看了可能會有回憶共鳴，再大一點感受不到樂趣，可是那些人才是收視率主要群體

9. 誰能想到我居然會沉迷於校園愛情故事不可自拔啊

10. 好看到想罵髒話

11. 這類作品哪怕收視率不好，但話題度會很高，這樣也不錯啊，不過還是希望收視率再高一些

12. 每次逛論壇都能看到這劇，沒想到收視率這麼低啊

13. 我爸60多了，每週都看

14. 啊，三角戀，好久沒看校園故事了，超級心動

15. 老實說這程度的話已經算很不錯了，校園劇基本上都在1%、2%左右，這是校園劇+穿越的題材，比《和我老公結婚吧》的構造再複雜一點，中老年層可能看不太懂，不過只要抓住話題性就算這劇成功了

16. 反正最近比起收視率，話題度更重要，尤其是這類浪漫喜劇

17. 翻了翻最近校園劇的收視率，大部份都在3-4%之間，這類題材有明確的收視率界線，哪怕只維持在這個數據就已經很不錯了，最重要的是質量要有保證，維持住現在的話題度就好了，這劇真的很好看

18. 這是我今年看過的劇中最有趣的一部

19. 按照原作敘事走的電視劇一定都會很好看，大爆吧

20. 月火劇+校園劇+穿越 ，這收視率已經算很好的了，第4集的收視率很重要

原文：https://theqoo.net/square/3185610325

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