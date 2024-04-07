倒数三天！韩孝周&朱智勋Disney+科幻新剧《支配物种》Ep.1-2 预告抢先看，重大食安危机上线

Disney+力推的全新韩剧《支配物种》即将在下周三（4月10日）首播，终於可以看到啦～～～！

实力派演员朱智勋与韩孝周携手主演的Disney+全新科幻韩剧《支配物种》公开了第一二集的抢先看预告画面，精彩刺激的剧情也让人更加期待！



《支配物种》剧情背景设定在2025年人类餐桌上的新鲜肉类消失后的「人工培植肉」时代，开启这场人造肉革命、极具争议的的BF集团代表尹自由（韩孝周 饰），与有意接近她的退役军官禹采耘（朱智勋 饰）成为她的贴身保镳后，被卷入可疑死亡事件后开始追查背后的真相。



▼官方也抢先公开了 Ep.1-2 的预告抢先看，开启粮食革命的人工培植肉，传出重大食安危机！他们打算支配的，不只是餐桌上的决定权，而是整个国家的经济命脉...，背后强大的阴谋论真相即将解开。



【人物简介】



▼朱智勋饰演毕业於海军士官学校的退役军官「禹采耘」，拥有出色的武术实力、与众不同的状况判断力以及敏锐的观察力。过去曾参与调查动摇社会的总统恐怖袭击事件的真相，现在担任世界顶级生命工程企业BF集团代表理事尹自由的专职安保人员。



▼韩孝周饰演世界顶级生命工程企业BF集团的创始人兼代表理事「尹自由」，她开创了人工培养肉时代，受到各界关注的同时，日常生活中亦受到了反对者的威胁。



▼李熙俊饰演国务总理「鲜于宰」，从外务部书记官一步步往上爬到现在的位置。从出生开始便过著大韩民国1%的精英生活，虽支持尹自由想要打造没有牺牲的生态界的事业理念，但内心也渴望掌控世界顶级的BF集团。



▼李茂生饰演生理学博士「温山」，尹自由的大学同学，BF集团的创始成员兼培养液技术总负责人。



▼《支配物种》前导预告：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻