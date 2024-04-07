倒數三天！韓孝周&朱智勛Disney+科幻新劇《支配物種》Ep.1-2 預告搶先看，重大食安危機上線

Disney+力推的全新韓劇《支配物種》即將在下週三（4月10日）首播，終於可以看到啦～～～！

實力派演員朱智勛與韓孝周攜手主演的Disney+全新科幻韓劇《支配物種》公開了第一二集的搶先看預告畫面，精彩刺激的劇情也讓人更加期待！



《支配物種》劇情背景設定在2025年人類餐桌上的新鮮肉類消失後的「人工培植肉」時代，開啟這場人造肉革命、極具爭議的的BF集團代表尹自由（韓孝周 飾），與有意接近她的退役軍官禹採耘（朱智勛 飾）成為她的貼身保鑣後，被捲入可疑死亡事件後開始追查背後的真相。



▼官方也搶先公開了 Ep.1-2 的預告搶先看，開啟糧食革命的人工培植肉，傳出重大食安危機！他們打算支配的，不只是餐桌上的決定權，而是整個國家的經濟命脈...，背後強大的陰謀論真相即將解開。



【人物簡介】



▼朱智勛飾演畢業於海軍士官學校的退役軍官「禹採耘」，擁有出色的武術實力、與眾不同的狀況判斷力以及敏銳的觀察力。過去曾參與調查動搖社會的總統恐怖襲擊事件的真相，現在擔任世界頂級生命工程企業BF集團代表理事尹自由的專職安保人員。



▼韓孝周飾演世界頂級生命工程企業BF集團的創始人兼代表理事「尹自由」，她開創了人工培養肉時代，受到各界關注的同時，日常生活中亦受到了反對者的威脅。



▼李熙俊飾演國務總理「鮮于宰」，從外務部書記官一步步往上爬到現在的位置。從出生開始便過著大韓民國1%的精英生活，雖支持尹自由想要打造沒有犧牲的生態界的事業理念，但內心也渴望掌控世界頂級的BF集團。



▼李茂生飾演生理學博士「溫山」，尹自由的大學同學，BF集團的創始成員兼培養液技術總負責人。



▼《支配物種》前導預告：



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