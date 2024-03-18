【韩网热帖】《泪之女王》收视率趋势

《泪之女王》正在热播中，新一集的收视率再创新纪录。

3月9日《泪之女王》正式开播，首播收视率以5.853%（全国基准）出发，每播出一集就在刷新纪录，第4集收视率已经突破10%，达到了12.985%。



韩国网友评论：

1. 果然好看的剧不会被埋没，老实说真的很有趣，金秀贤金智媛两人的演技也很棒，颜值非常搭，还很默契

2. 第4集ending太炸裂了，收视率肯定还会上涨

3. 金秀贤金智媛太好了，编剧好有福气

4. 才第4集收视率就逼近13%了，最近在电视上播出的剧集几乎没有这种威力，疯了

5. 这是金秀贤和金智媛的演技盛宴

6. 昨天结尾金秀贤太绝了

7. 如果只是他俩的故事有趣，其他部份很无聊的话根本上不了青龙吧，所有登场人物的故事都很有看头，加上是周末剧+浪漫喜剧，才会收获那么广泛的收视群

8. 男女主太般配了，轻松笑过之后立马转入悲情

9. 太好看了，接下来的一周要怎么熬过去啊

10. 老实说大家觉得有趣的原因是男帅女靓，演技都很不错，不管是哪个场景都会让人很信服，其实剧本写得很一般

11. 他俩的演技绝对是拉升收视率的第一要素

12. 绝大部份留言都是在说是因为演员才追的剧，演员简直就是免死金牌

13. 这是最近5年里最有趣的电视剧了

14. 其实也没那么有趣，但也不是不好看，收视率有些虚高

15. 其实剧情很老套，但是主演演技太好了，他俩一出场就会让人很入戏

16. 不知道也就算了，知道编剧是会抄袭的人，怎么还会去看朴智恩和洪氏姐妹的作品呢？

17. 制片公司和电视台为了钱继续用抄袭作家也就算了，对金秀贤真的很失望

18. 第4集太绝了，一眨眼一集就结束了，最近几年还是第一次这么认真地追剧，金秀贤金智媛的演技疯了，太会演感情戏了，让人非常入戏，怎么可以演这么好。 金秀贤寻找金智媛的那段戏太绝了...... 不愧是上了青龙的剧啊

19. 其实剧情很无趣，但是金智媛这张脸实在是太美了

20. 虽然剧情很幼稚，但不得不说主角很会演

21. 靠演员们的演技救活整部作品，其实剧情很一般，下周应该会有趣吧

22. 边看边感叹，颜值高演技好，让人很入戏

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