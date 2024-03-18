金荷娜暌违八年回归KBS《抓住你的衣领》搞三角恋！剧中化身韩版「新闻女王」狙击恶棍

钟情悬疑剧种的观众终於等到了！由金荷娜、延玗臻和张胜祖携手主演的全新悬疑爱情韩剧《抓住你的衣领》今晚（18日）首播，香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴最新进度。

改编自同名人气小说，韩剧《抓住你的衣领》讲述徐贞媛（金荷娜 饰）是个事业爱情两得意的女强人——除了主持人气时事节目《抓住你的衣领》，也是知名王牌记者，因为致力揭露各种坏人的罪行而深受观众支持；



爱情方面，她和富二代小说家薛宇宰（张胜祖 饰）结婚后，一直过著人人称羡的完美生活。某天她接获线报来到一间老旧公寓，却意外目击一宗杀人案，她更成为杀害丈夫情妇的疑犯！此时她与刑警前男友金泰宪（延玗臻 饰）再次相遇，二人一同追踪案件真相时，却被卷入了巨大的漩涡中⋯⋯



反覆练习力求完美

暌违八年，金荷娜以新剧《抓住你的衣领》大动作回归KBS电视台，备受观众关注！谈到选择该剧的原因，金荷娜坦言被剧本吸引：「讲述故事的方法非常新鲜，这是一个叙事扎实、沉浸感强的剧本，让人对下一集感到非常好奇。」剧中「徐贞媛」为了揪住坏人衣领而不惜一切代价，为了演活「新闻女王」，金荷娜也做了不少准备：「我认为在报导新闻、主持节目时，应该要以不同的语调来表达，为了避免遗漏，我一直反覆研究；我也会因应服装和造型来展现语气的变化，所有的事前准备都很有趣，真的很好玩。」



三角恋情备受期待

《抓住你的衣领》除了聚焦在徐贞媛追查真相的过程外，剧中她和前男友金泰宪和丈夫薛宇宰的三角关系也是一大看点，制作方也透露三位演员的化学反应相当强烈，难以预测的感情发展令人心跳加速！《抓住你的衣领》逢星期一、二深夜在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《夜限照相馆》和《美女与纯情男》，紧贴最新韩剧潮流。



预告：



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