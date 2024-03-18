【韓網熱帖】《淚之女王》收視率趨勢

《淚之女王》正在熱播中，新一集的收視率再創新紀錄。

3月9日《淚之女王》正式開播，首播收視率以5.853%（全國基準）出發，每播出一集就在刷新紀錄，第4集收視率已經突破10%，達到了12.985%。



韓國網友評論：

1. 果然好看的劇不會被埋沒，老實說真的很有趣，金秀賢金智媛兩人的演技也很棒，顏值非常搭，還很默契

2. 第4集ending太炸裂了，收視率肯定還會上漲

3. 金秀賢金智媛太好了，編劇好有福氣

4. 才第4集收視率就逼近13%了，最近在電視上播出的劇集幾乎沒有這種威力，瘋了

5. 這是金秀賢和金智媛的演技盛宴

6. 昨天結尾金秀賢太絕了

7. 如果只是他倆的故事有趣，其他部份很無聊的話根本上不了青龍吧，所有登場人物的故事都很有看頭，加上是週末劇+浪漫喜劇，才會收穫那麼廣泛的收視群

8. 男女主太般配了，輕鬆笑過之後立馬轉入悲情

9. 太好看了，接下來的一週要怎麼熬過去啊

10. 老實說大家覺得有趣的原因是男帥女靚，演技都很不錯，不管是哪個場景都會讓人很信服，其實劇本寫得很一般

11. 他倆的演技絕對是拉升收視率的第一要素

12. 絕大部份留言都是在說是因為演員才追的劇，演員簡直就是免死金牌

13. 這是最近5年裡最有趣的電視劇了

14. 其實也沒那麼有趣，但也不是不好看，收視率有些虛高

15. 其實劇情很老套，但是主演演技太好了，他倆一出場就會讓人很入戲

16. 不知道也就算了，知道編劇是會抄襲的人，怎麼還會去看朴智恩和洪氏姐妹的作品呢？

17. 製片公司和電視台為了錢繼續用抄襲作家也就算了，對金秀賢真的很失望

18. 第4集太絕了，一眨眼一集就結束了，最近幾年還是第一次這麼認真地追劇，金秀賢金智媛的演技瘋了，太會演感情戲了，讓人非常入戲，怎麼可以演這麼好。 金秀賢尋找金智媛的那段戲太絕了...... 不愧是上了青龍的劇啊

19. 其實劇情很無趣，但是金智媛這張臉實在是太美了

20. 雖然劇情很幼稚，但不得不說主角很會演

21. 靠演員們的演技救活整部作品，其實劇情很一般，下週應該會有趣吧

22. 邊看邊感嘆，顏值高演技好，讓人很入戲

原文：https：//theqoo.net/square/3146332666

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞