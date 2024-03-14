《王后伞下》《不可能的婚礼》文相敏根本「大狗狗」，洪锡天害羞又疯狂吃醋：「废黜世子！」

《洪锡天的宝石盒2》最新一集宝石是《王后伞下》《不可能的婚礼》（《搞定小叔子》）文相敏，文相敏一登场就让「双Gay」洪锡天和金DDOLDDOL尖叫不已（耳膜要爆炸XD），文相敏各种可爱举动也让两人、观众感到相当可爱、心动。

文相敏表示《洪锡天的宝石盒》完全是他第一次上YouTube节目，很紧张，在来之前看了几集也做了好几次模拟练习。不过双Gay在正式开始节目前要彼此加油时，文相敏主动小步伐走上前并蹲下来说：「一起……」，双Gay完全被文相敏「萌」到，洪锡天尖叫又跺脚，还忍不住捧文相敏的脸：「好可爱……」



不过后面洪锡天就有得受了，因为文相敏太可爱、很害羞也尽量放开，结果引发洪锡天疯狂对金DDOLDDOL吃醋！360度环视环节，洪锡天一度不满文相敏老是背对他：「为什么只看DDOLDDOL！废黜世子！废了他！别看他！只看著我！」当文相敏大方让DDOLDDOL摸喉结时，洪锡天又爆炸了：「呀！你还握著DDOLDDOL的手摸喉结！废黜世子！」测量身材环节，洪锡天倒恢复害羞状态，趁机抱了文相敏两次。整集下来，洪锡天简直不是在害羞尖叫，就是在吃醋怒吼，相当搞笑。



另外，文相敏虽然功课做很多，连衣服都故意和洪锡天相似穿黑白色系，甚至敞开几颗扣子，洪锡天抓到机会就要逗他，要他跟著自己再开几颗扣子。不过结尾要挑宝石做最后一次任务，他却当机，最后对洪锡天献上「礼貌的嘴唇」，洪锡天开心的又要飞了。



▼完整节目



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