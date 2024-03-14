《王后傘下》《不可能的婚禮》文相敏根本「大狗狗」，洪錫天害羞又瘋狂吃醋：「廢黜世子！」

《洪錫天的寶石盒2》最新一集寶石是《王后傘下》《不可能的婚禮》（《搞定小叔子》）文相敏，文相敏一登場就讓「雙Gay」洪錫天和金DDOLDDOL尖叫不已（耳膜要爆炸XD），文相敏各種可愛舉動也讓兩人、觀眾感到相當可愛、心動。

文相敏表示《洪錫天的寶石盒》完全是他第一次上YouTube節目，很緊張，在來之前看了幾集也做了好幾次模擬練習。不過雙Gay在正式開始節目前要彼此加油時，文相敏主動小步伐走上前並蹲下來說：「一起……」，雙Gay完全被文相敏「萌」到，洪錫天尖叫又跺腳，還忍不住捧文相敏的臉：「好可愛……」



不過後面洪錫天就有得受了，因為文相敏太可愛、很害羞也盡量放開，結果引發洪錫天瘋狂對金DDOLDDOL吃醋！360度環視環節，洪錫天一度不滿文相敏老是背對他：「為什麼只看DDOLDDOL！廢黜世子！廢了他！別看他！只看著我！」當文相敏大方讓DDOLDDOL摸喉結時，洪錫天又爆炸了：「呀！你還握著DDOLDDOL的手摸喉結！廢黜世子！」測量身材環節，洪錫天倒恢復害羞狀態，趁機抱了文相敏兩次。整集下來，洪錫天簡直不是在害羞尖叫，就是在吃醋怒吼，相當搞笑。



另外，文相敏雖然功課做很多，連衣服都故意和洪錫天相似穿黑白色系，甚至敞開幾顆扣子，洪錫天抓到機會就要逗他，要他跟著自己再開幾顆扣子。不過結尾要挑寶石做最後一次任務，他卻當機，最後對洪錫天獻上「禮貌的嘴唇」，洪錫天開心的又要飛了。



▼完整節目



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞