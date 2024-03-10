辉人3月26日 举行2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong

Whee In (辉人)带来首次个人世界巡回演唱会，以香港作为她离开家乡后的第一站。2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong将於2024年3月26日假 九龙湾国际展贸中心(KITEC) 汇星STAR HALL举行。

Whee In於2月24日及25日在首尔Blue Square Mastercard Hall开始了她的个人世界巡回演唱会，她的歌迷完全被她的精彩表演迷住。而MAMAMOO的成员之一Hwasa(华莎) 亦有在2月25日的演出中亮相，与Whee In一起在舞台上展现迷人的歌舞表演，为歌迷们带来了惊喜。巡演的亚洲地区将从香港开始，这是继首尔之后的第一站。接下来是曼谷、马尼拉、台北和东京。赶快抢票，一同见证Whee In令人惊叹的个人表演吧！

Whee In (辉人)， 是韩国歌手和词曲作家。她最有名的身份是韩国流行女子组合MAMAMOO 的成员，并负责该组合的主唱和表演。她於2014年以组合出道，自2018年起以独立歌手的身份活跃。

Whee In於2018年4月17日发行首张个人专辑《magnolia》，成为第一位以独唱身分出道的MAMAMOO成员。 主打歌《EASY》与韩国饶舌歌手 Sik-K 合作发行。 她的第二张专辑《Soar》於2019年9月4日发行，主打歌《Good bye》首次登上Billboard世界单曲畅销榜第24位。Whee In不仅发行了自己的单曲，亦与其他人合作，在韩国饶舌歌手们的单曲中经常出现，如DinDin 的《Tear Drops》和《do do do do》、Peakboy 的《Diet》、Jay B 的《AM PM》、Basik 的《When It Snows mmm 》等等….. Whee In也发行了多部电视剧和电影OST，如电视剧《青春记录》的《Shine On You》（你对我而言如此耀眼）、《某一天》的《Ice Cream Love》、《三十九》的《你的一天结束的时候》及电影《공짜:공기타짜》的《Melody》等等….. Whee In也有参与超人气综艺电视节目《秘密姐姐》。她亦积极经营自己的 YouTube 频道「휘인 Whee In」。

随后，Whee In於2021年4月13日发行了她的首张迷你专辑《Redd》及其主打歌《water color》。她的第二张迷你专辑《WHEE》於2022年1月16日发行，并附录其主打歌《Make Me Happy》。这是她在新经纪公司THE L1VE的带领下首次回归。Whee In於她生日那天 (2022年4月17日) 举办了首次个人粉丝见面会《2022 WHEE IN FANMEETING “D-DAY”》，是次见面会亦同时在线上直播。

Whee In 终於在2023年10月12日推出了她的首张正规专辑《IN the mood》。这张专辑呈现了Whee In多样化的一面，献上作为solo歌手新发掘的一面。随著新专辑的问世，她还将展开首次全球巡回演唱会，为歌迷带来一场视听盛宴。

MOOMOOs一定不容错过2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong，这场演唱会包含了Whee In酷炫风格、热情迷人的特质以及她对自己音乐风格的热爱。详情请密切关注更多公告。

票务详情

2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN Hong Kong

日期：2024 年 3 月 26 日 (星期二)

时间：晚上8时

地点：九龙湾国际展贸中心(KITEC) 汇星STAR HALL

票价：港币1,580 / 1,280 / 780元 (全场座位)

主办单位： CCY ENTERTAINMENT

协办单位： CHILLIN International 希林国际 / KKLIVE / SUNNY SIDE UP / DAYMAKER CREATIVES / SOUL N JOY / BIG HONOR ENTERTAINMENT

经纪公司： THE L1VE

巡回经纪： O.N worldwide

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