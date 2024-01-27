朴信惠&朴炯植10年之约！新剧《低谷医生》今晚首播：完整剧情简介&六大角色影片一次看～

朴炯植＆朴信惠在热门韩剧《继承者们》后，时隔10年再度合作！今晚首播千万别错过（文中有5分钟精选片段，和第一集抢先看影片喔～）

JTBC X Netflix 全新周末韩剧《低谷医生》将在今晚（1月27日）首播，相信是许多粉丝期待已久的作品，制作团队相当豪华，由《举重妖精金福珠》、《那个男人的记忆法》的导演吴贤钟执导，《金秘书为何那样》、《我的室友是九尾狐》的编剧白先又执笔。



剧情讲述学生时期曾是死对头的优秀医生南荷娜（朴信惠 饰）和余正宇（朴炯植 饰）在因缘际会之下再度重逢，两人双双陷入人生中最糟的低谷，并意外地在对方身上寻得慰藉的浪漫爱情故事。



▼《低谷医生》正式预告，每周六、日 Netflix 同步上线：



▼《低谷医生》长达5分钟的精选片段：



▼官方第一集抢先看影片：当「天才」遇上「全校第一」，谁都不想认输！



【人物简介】

▼朴信惠饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」，从出生开始就被称作「天才」，头脑清晰，学生时期疯狂的努力学习，成为医生后也是疯狂地工作。过著除了学习和工作之外什么都不知道的「无趣」人生，某天回顾自己突然毁於一旦的人生，她下定决心要改变。



▼朴炯植饰演学生时代包揽所有全校第一的「余正宇」，就读韩国国内最好的医科大学后，成为了实力人品兼备的明星整形外科医生，一直走在花路上，却因为可疑的医疗事故，瞬间被逼到了悬崖边上。



▼尹博饰演整形外科医生「宾大英」，性格喜欢虚张声势又格外让人感到心酸，虽然对大学同学余正宇有自认为的竞争意识，但也比任何人都了解他。



▼孔星贺饰演妇产科麻醉医生「李洪兰」，南荷娜的好友，与看似不同却有著许多相似点的宾大英有著微妙的关系。



▼张慧珍饰演女主南荷娜的母亲「孔月善」。



▼玄奉植饰演女主南荷娜的舅舅「孔泰善」。



《低谷医生》将在今晚22:30(KST)首播。



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