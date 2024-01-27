朴信惠&朴炯植10年之約！新劇《低谷醫生》今晚首播：完整劇情簡介&六大角色影片一次看～

朴炯植＆朴信惠在熱門韓劇《繼承者們》後，時隔10年再度合作！今晚首播千萬別錯過（文中有5分鐘精選片段，和第一集搶先看影片喔～）

JTBC X Netflix 全新週末韓劇《低谷醫生》將在今晚（1月27日）首播，相信是許多粉絲期待已久的作品，製作團隊相當豪華，由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》的導演吳賢鍾執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》的編劇白先又執筆。



劇情講述學生時期曾是死對頭的優秀醫生南荷娜（朴信惠 飾）和余正宇（朴炯植 飾）在因緣際會之下再度重逢，兩人雙雙陷入人生中最糟的低谷，並意外地在對方身上尋得慰藉的浪漫愛情故事。



▼《低谷醫生》正式預告，每週六、日 Netflix 同步上線：



▼《低谷醫生》長達5分鐘的精選片段：



▼官方第一集搶先看影片：當「天才」遇上「全校第一」，誰都不想認輸！



【人物簡介】

▼朴信惠飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」，從出生開始就被稱作「天才」，頭腦清晰，學生時期瘋狂的努力學習，成為醫生後也是瘋狂地工作。過著除了學習和工作之外什麼都不知道的「無趣」人生，某天回顧自己突然毀於一旦的人生，她下定決心要改變。



▼朴炯植飾演學生時代包攬所有全校第一的「余正宇」，就讀韓國國內最好的醫科大學後，成為了實力人品兼備的明星整形外科醫生，一直走在花路上，卻因為可疑的醫療事故，瞬間被逼到了懸崖邊上。



▼尹博飾演整形外科醫生「賓大英」，性格喜歡虛張聲勢又格外讓人感到心酸，雖然對大學同學余正宇有自認為的競爭意識，但也比任何人都了解他。



▼孔星賀飾演婦產科麻醉醫生「李洪蘭」，南荷娜的好友，與看似不同卻有著許多相似點的賓大英有著微妙的關係。



▼張慧珍飾演女主南荷娜的母親「孔月善」。



▼玄奉植飾演女主南荷娜的舅舅「孔泰善」。



《低谷醫生》將在今晚22:30(KST)首播。



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