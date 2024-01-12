此元彬非彼元斌！金智勋：最近我的造型很像他！金材昱一脸问号：谁？ 不是前辈元斌吗？

哈哈哈哈哈哈，金材昱一脸疑惑的表情让人看得爆笑不止。

徐仁国主演的新剧《死期将至》已经落下了帷幕，该剧通过不断的重生探讨了生死问题，尤其是节奏紧凑、剧情精彩、演员演技又好，短短的8集中精彩高潮不断，是近期开播的韩剧中不可多得的好剧。

日前徐仁国的个人YouTube频道公开了一则哥哥金智勋、金材昱做客的影片，在《死期将至》中有过合作的三人再聚首，聊天过程中笑料不断。



先是徐仁国看著金智勋表示「我听很多人说车银优开始逐渐像哥哥你了」，金智勋听完立即否认道：「没有啦，我今天（的造型）是元彬。 」并解释称：「我几乎每天都穿这样，有一种爱豆hiphop的感觉，在不知不觉中有了一种RIIZE的感觉，去美容院的时候会要求化妆师帮我画RIIZE的妆容。」原本在一边听得很认真的金材昱突然一脸疑惑地问另外两人：「RIIZE是什么？」听到场外工作人员解释RIIZE是男团，且团中有一名队员叫元彬之后，金材昱的疑惑表情立马转换为恍然大悟，并说道：「所以（金智勋）哥说的元彬不是我们的演员前辈元斌啊？！」逗得金智勋哈哈大笑。 最后金材昱还不忘拜托节目组剪掉这段。

하 시발 김지훈 존나웃기네



오늘 약간 원빈인데.

나도 모르게 라이즈가 돼버렷네.



김재욱 옆에서 라이즈가.. 라이즈가 뭐예요?

설명듣고 아저씨가 아니엇구나, <ㅆㅂㅋㅋㅋ pic.twitter.com/dvfK7UgaKk — ㅇㅇ (@x2oveAkWkm29pGS) January 11, 2024

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