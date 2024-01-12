此元彬非彼元斌！金智勳：最近我的造型很像他！金材昱一臉問號：誰？ 不是前輩元斌嗎？

哈哈哈哈哈哈，金材昱一臉疑惑的表情讓人看得爆笑不止。

徐仁國主演的新劇《死期將至》已經落下了帷幕，該劇通過不斷的重生探討了生死問題，尤其是節奏緊湊、劇情精彩、演員演技又好，短短的8集中精彩高潮不斷，是近期開播的韓劇中不可多得的好劇。

日前徐仁國的個人YouTube頻道公開了一則哥哥金智勳、金材昱做客的影片，在《死期將至》中有過合作的三人再聚首，聊天過程中笑料不斷。



先是徐仁國看著金智勳表示「我聽很多人說車銀優開始逐漸像哥哥你了」，金智勳聽完立即否認道：「沒有啦，我今天（的造型）是元彬。 」並解釋稱：「我幾乎每天都穿這樣，有一種愛豆hiphop的感覺，在不知不覺中有了一種RIIZE的感覺，去美容院的時候會要求化妝師幫我畫RIIZE的妝容。」原本在一邊聽得很認真的金材昱突然一臉疑惑地問另外兩人：「RIIZE是什麼？」聽到場外工作人員解釋RIIZE是男團，且團中有一名隊員叫元彬之後，金材昱的疑惑表情立馬轉換為恍然大悟，並說道：「所以（金智勳）哥說的元彬不是我們的演員前輩元斌啊？！」逗得金智勳哈哈大笑。 最後金材昱還不忘拜託節目組剪掉這段。

하 시발 김지훈 존나웃기네



오늘 약간 원빈인데.

나도 모르게 라이즈가 돼버렷네.



김재욱 옆에서 라이즈가.. 라이즈가 뭐예요?

설명듣고 아저씨가 아니엇구나, <ㅆㅂㅋㅋㅋ pic.twitter.com/dvfK7UgaKk — ㅇㅇ (@x2oveAkWkm29pGS) January 11, 2024

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