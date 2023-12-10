《種豆得豆》趙寅成帶著「棍子」登場！李光洙竟對他說：「哥～你現在不是社長了，去洗蘿蔔」

8日播出的《種豆得豆》中，李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦決定利用從夏天到秋天傾注熱情獲得的農作物，醃製辛奇（泡菜）並結束農活。爲了做出好吃的辛奇，都敬秀也提前進行學習，在他的指揮下，大家也開始一步一步醃製白菜。

這時...趙寅成突然出現，讓所有人大吃一驚。羅PD解釋趙寅成登場的原因說：「因爲一次都沒幫上忙。」趙寅成還介紹自己來自美國，現在先拍攝一下，等等要再飛回去 XD



好笑的事趙寅成還帶著棍子來，李光洙就說：「哥...你先把棍子放下好嗎？你現在已經不是社長了！」趙寅成：「我為什麼不是社長？我是社長啊！」李光洙又說：「哥～你現在是兼職生，哥～你現在去洗一下蘿蔔！」趙寅成還分享每年會和法輪大師一起醃製3000棵辛奇，提到那裡是從拔白菜開始做，李光洙聽到就回嘴：「那裡是從拔白菜開始，我們這裡是從種白菜開始。」趙寅成聽到就拿著棍子對著他說：「在這裡是不是沒有人能控制你？我看節目他很胡作非為啊！」一直鬥嘴真的太有趣！



醃辛奇結束後，都敬秀煮了白切肉、趙寅成也煮了《偶然成為社長》的招牌菜品「松葉蟹泡麵」。最後，趙寅成說：「可以參與到最後一期錄製，一起醃辛奇、一起做結尾，我也很開心。一方面本來（心裡）對他們有虧欠，可以一起做點什麼，心裡爽快了許多，對我們來說也會成爲美好的回憶。」



最後，新手農民們也給幫助過他們的村民們準備了充滿愛意的禮物和手寫信，希望之後還有第二季啊～～



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