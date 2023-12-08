骚扰Rain金泰希夫妇的跟踪狂被检方求刑1年：闯私宅按门铃十余次被抓现行

今日上午，Rain金泰希夫妇被骚扰的案件在首尔开庭审理，检方求刑1年有期徒刑，并要求法庭下令完成相关治疗课程。

48岁的A某多次骚扰Rain和金泰希夫妇，去年12月以违反骚扰处罚法的嫌疑被起诉。 A某在本次和上一次开庭中均未出席，裁判部因而在A某不在场情况下进行了审理。

A某从2021年开始持续骚扰Rain和金泰希，2021年3月至10月间14次跑到Rain夫妇私人住宅并按响门铃，给对方造成不安感。 因为当时骚扰处罚法尚未施行，所以只对A某下达了3次轻罪警告。



去年2月，A某再次以同样手法按响Rain和金泰希夫妇的住所门铃，Rain立即报警，A某随即以现行犯身份被逮捕。

韩警方去年4月表示难以认定A某具有「构成犯罪所需的持续性」，未将其移送审判。 但去年9月检方察机关提出不同意见：虽然A某只有一次骚扰行为发生在骚扰处罚法（2021年10月21日）实施后，但考虑到A某犯罪行为的动机与方法与法律实施前相同，认定其犯罪行为具有持续性，并适用相关法律对其提起了公诉。



此外，Rain和金泰希2017年结婚后育有2个女儿，一家人住在梨泰院，2021年Rain出演《全知干预视角》曾公开豪宅内景。早在2020年Rain经纪公司就透露两人被私生困扰，称接连有身份不明者来到私宅按响门铃并高声大喊，令艺人及共同生活的家人感到恐惧，叮嘱相关人士停止这一行为。也许因为不堪骚扰，Rain和金泰希已在去年5月卖掉梨泰院这一住宅。



对A某的宣判将於下月10日进行。

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