騷擾Rain金泰希夫婦的跟蹤狂被檢方求刑1年：闖私宅按門鈴十餘次被抓現行

今日上午，Rain金泰希夫婦被騷擾的案件在首爾開庭審理，檢方求刑1年有期徒刑，並要求法庭下令完成相關治療課程。

48歲的A某多次騷擾Rain和金泰希夫婦，去年12月以違反騷擾處罰法的嫌疑被起訴。 A某在本次和上一次開庭中均未出席，裁判部因而在A某不在場情況下進行了審理。

A某從2021年開始持續騷擾Rain和金泰希，2021年3月至10月間14次跑到Rain夫婦私人住宅並按響門鈴，給對方造成不安感。 因為當時騷擾處罰法尚未施行，所以只對A某下達了3次輕罪警告。



去年2月，A某再次以同樣手法按響Rain和金泰希夫婦的住所門鈴，Rain立即報警，A某隨即以現行犯身份被逮捕。

韓警方去年4月表示難以認定A某具有「構成犯罪所需的持續性」，未將其移送審判。 但去年9月檢方察機關提出不同意見：雖然A某只有一次騷擾行為發生在騷擾處罰法（2021年10月21日）實施後，但考慮到A某犯罪行為的動機與方法與法律實施前相同，認定其犯罪行為具有持續性，並適用相關法律對其提起了公訴。



此外，Rain和金泰希2017年結婚後育有2個女兒，一家人住在梨泰院，2021年Rain出演《全知干預視角》曾公開豪宅內景。早在2020年Rain經紀公司就透露兩人被私生困擾，稱接連有身份不明者來到私宅按響門鈴並高聲大喊，令藝人及共同生活的家人感到恐懼，叮囑相關人士停止這一行為。也許因為不堪騷擾，Rain和金泰希已在去年5月賣掉梨泰院這一住宅。



對A某的宣判將於下月10日進行。

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