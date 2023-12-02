今晚首播！Netflix《欢迎回到三达里》主演池昌旭&申惠善介绍看点，先公开片段展现济州疗愈大海

这个冬天，就靠这部剧来取暖啦！

《欢迎回到三达里》是一部纯净爱情剧，以济州岛为背景，讲述汉拿山脚下「鸡窝里飞出的凤凰」赵三达（申惠善 饰）某天失去一切狠狠坠落，回到故乡和一直珍重守护那个「鸡窝」的赵容弼（池昌旭 饰）身边，获得喘息机会并重新寻找爱情的故事。



今早公开的第一集抢先看影片以海女的早晨开场，镜头带过济州海岸那一片开阔的碧绿色，真的让人心旷神怡！经常演妈妈的演员金美卿这次饰演赵达母亲、铁娘子海女会长「高美子」，一大早穿戴潜水用具跟海女姐们汇合准备下海。



高美子有点介意浮球上破掉的花布，赵容弼马上说花布就像李舜臣船队的旗帜代表队长的威严，哄得阿嫲们十分开心，称赞赵容弼堪比高美子的亲儿子一样。



另一边，赵三达（现在还是「赵恩惠」？）在首尔布置自己的摄影展，环视满屋的明星照片，很有成就感地笑说：「看来我过得还不错哦。 」不过，这份喜悦很快就要被打破......



池昌旭认为这部剧最大看点就是容弼和三达绵延38年的关系。 两人被三神奶奶安排同年同月同日生，从形影不离的玩伴到交心的恋人，再到分手后放不下彼此、时隔8年重逢唤醒深藏感情的「X」（前任），经历了男女关系中所有的叙事，每一段化学反应都饱含欢笑、心动与泪水。 池昌旭表示三达里居民的小故事也温暖可爱，希望陪伴大家度过温暖愉快的年末时光。



申惠善心中的最大看点则是疗愈。 剧中的三达在身心疲惫之际回到温暖的故乡，申惠善也是在相似状态下接到剧本，因而格外对三达有共鸣：「每个人都有自尊下降和需要安慰的瞬间。 像三达一样身心疲惫的观众如果代入她的感情，就能更好地享受这部剧。 亲人、朋友和容弼让三达变得完整，也会带给大家莫大的感动。 」



总体而言，《欢迎回到三达里》是一个散发人情味的普通人故事，由《山茶花开时》《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》导演车荣勋与《Go Back夫妇》《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》编剧权慧珠联手打造，今晚将通过JTBC播出第一集，海外观众可在Netflix同步追看！



▽中文预告：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻