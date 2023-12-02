今晚首播！Netflix《歡迎回到三達里》主演池昌旭&申惠善介紹看點，先公開片段展現濟州療愈大海

這個冬天，就靠這部劇來取暖啦！

《歡迎回到三達里》是一部純淨愛情劇，以濟州島為背景，講述漢拿山腳下「雞窩裡飛出的鳳凰」趙三達（申惠善 飾）某天失去一切狠狠墜落，回到故鄉和一直珍重守護那個「雞窩」的趙容弼（池昌旭 飾）身邊，獲得喘息機會並重新尋找愛情的故事。



今早公開的第一集搶先看影片以海女的早晨開場，鏡頭帶過濟州海岸那一片開闊的碧綠色，真的讓人心曠神怡！經常演媽媽的演員金美卿這次飾演趙達母親、鐵娘子海女會長「高美子」，一大早穿戴潛水用具跟海女姐們匯合準備下海。



高美子有點介意浮球上破掉的花布，趙容弼馬上說花布就像李舜臣船隊的旗幟代表隊長的威嚴，哄得阿嫲們十分開心，稱讚趙容弼堪比高美子的親兒子一樣。



另一邊，趙三達（現在還是「趙恩惠」？）在首爾佈置自己的攝影展，環視滿屋的明星照片，很有成就感地笑說：「看來我過得還不錯哦。 」不過，這份喜悅很快就要被打破......



池昌旭認為這部劇最大看點就是容弼和三達綿延38年的關係。 兩人被三神奶奶安排同年同月同日生，從形影不離的玩伴到交心的戀人，再到分手後放不下彼此、時隔8年重逢喚醒深藏感情的「X」（前任），經歷了男女關係中所有的敘事，每一段化學反應都飽含歡笑、心動與淚水。 池昌旭表示三達里居民的小故事也溫暖可愛，希望陪伴大家度過溫暖愉快的年末時光。



申惠善心中的最大看點則是療愈。 劇中的三達在身心疲憊之際回到溫暖的故鄉，申惠善也是在相似狀態下接到劇本，因而格外對三達有共鳴：「每個人都有自尊下降和需要安慰的瞬間。 像三達一樣身心疲憊的觀眾如果代入她的感情，就能更好地享受這部劇。 親人、朋友和容弼讓三達變得完整，也會帶給大家莫大的感動。 」



總體而言，《歡迎回到三達里》是一個散發人情味的普通人故事，由《山茶花開時》《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》導演車榮勛與《Go Back夫婦》《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》編劇權慧珠聯手打造，今晚將通過JTBC播出第一集，海外觀眾可在Netflix同步追看！



▽中文預告：



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